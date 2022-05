El robo de un pollo desata una batalla campal en 'Supervivientes'

Una nueva entrega de Supervivientes 2022 vio la luz este jueves 12 de mayo en Telecinco y se convirtió en la última para Ainhoa Cantalapiedra como concursante, pues fue la expulsada de la noche. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad de quedarse en el Palafito como parásito si el público opta por echar del mismo a su huésped actual, Rubén Sánchez Montesinos.

En La Palapa, el ambiente estuvo bastante caldeado y se dieron varias discusiones que acabaron con los nervios de los concursantes. La más lacrimógena de ellas estuvo desencadenada por un vídeo que mostraba el robo de una recompensa en forma de pollo con patatas. Lo consiguieron los Fatales después de trabajar en equipo y subir a la colina casi sin fuerzas.

Sus compañeros de isla, Los Royales, estuvieron muy atentos al proceso, y cuando supieron que la recompensa había sido un pollo asado con patatas, acordaron entre ellos robarlo, pues era un privilegio que podían poner en práctica como Royales. Fue Mariana quien se coló canturreando en Playa Fatal justo antes de llevarse el pollo.

Como era de esperar, a los Fatales, que de por sí estaban en peores condiciones que sus compañeros, no les sentó nada bien el gesto. Anabel Pantoja les llamó "gilipollas de la j a la s", y Anuar Beno, también de los Fatales, les profirió toda clase de insultos, como "¡Me cago en tu p*** madre, sois unos asquerosos todos!", hasta el punto de que Nacho Palau, uno de los Royales, le pidió que recapacitara sobre todo lo que estaba diciendo simplemente por comida.

Mariana y Nacho Palau hundiendo a Anuar #SVGala4 pic.twitter.com/0ugg3xcjMM — Rafael García López ❤️‍🔥🏝️❤️‍🔥 (@RafaelGarciaLAF) May 12, 2022

Además, el vídeo ilustró a los Royales pavoneándose de lo que habían hecho, a excepción de Marta Peñate, que aseguró que se sentía mal. Fue ese recochineo en el vídeo el que hizo que Yulen, uno de los fatales que vio el pollo desaparecer delante de sus ojos, comenzara a llorar sin poder parar.

Mientras, no paraba de decir que sus compañeros eran todos "unos falsos". "¡Tú sí que no tienes vergüenza, tío! Nunca robaría comida a personas que lo están pasando mal y os estáis riendo. ¡Yo lo estoy pasando mal! ¡Ya basta!", le dijo, abatido, el esgrimista a Palau. "Lo estamos pasando muy mal y el recochineo no es guay", añadió, por su parte, Ana Luque.