Nacho Cano, en 'El hormiguero': "Me utilizaron para meterse con Isabel Díaz Ayuso"

Nacho Cano fue el último invitado de la semana en El hormiguero al que acudió para presentar su nuevo proyecto, el musical Malinche, que llegará a Madrid el próximo mes de septiembre: "Llevo once años metido en este proyecto", reconoció.

El compositor y productor comentó que el espectáculo gira en torno a la vida del conquistador español Hernán Cortés y de su intérprete y traductora en México, La Malinche.

Pablo Motos quiso comentar con el polifacético artista la polémica surgida por querer construir una pirámide en la avenida Machupichu, en Hortaleza.

"Era un espacio abandonado, queríamos hacer una pirámide para insonorizar el espectáculo, pero se politizó y al final me lo llevé a IFEMA, allí voy a construir la pirámide, puentes, barcos y más cosas. Va a ser el nuevo Broadway", comentó el invitado.

"Esa zona es de Ciudadanos y me utilizaron para meterse con Isabel Díaz Ayuso por la construcción de la pirámide, pero la haré en IFEMA...", le contestó Cano.

El artista comentó que "ser agradecido no es de derechas ni de izquierdas, ella mantuvo los teatros abiertos y gracias a eso pude pagar los sueldos a la gente".

"A los artistas se les dice desde pequeñitos que si no eres de izquierdas no vas a trabajar, solo dije gracias porque es una valiente que tuvo los cojones de no cerrar. ¿Se la juega por mí y yo no me la voy a jugar por ella aunque sea un poquito?", admitió Cano.

"Eso te convierte ya en sospechoso...", señaló el presentador. El artista le contestó: “Yo he vivido los 80 donde decías lo que te daba la gana, pero lo que estamos viviendo ahora es muy distinto".

"En esos años no había censura y si a alguien le decías gracias no te metían ni en la derecha ni en la izquierda”, concluyó el compositor.