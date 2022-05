L'estiu s'avança al Jardí Botànic amb una exposició de 80 aquarel·les botàniques

Els passejos per les sendes del camp i la muntanya li van portar a voler plasmar les buganvílies, el baladre i totes i cadascuna de les plantes que donaven color i aroma als recorreguts. Primer va ser una sèrie monocroma que va exposar en l'IVAM en 2012 i l'obra va ser creixent en color i en nombre fins a la seua arribada al Botànic.

"Tots els estius, espontàniament, sense amb prou faenes voluntat i per descomptat sense cap idea de projecte, van ser fent-se aquarel·les com una bona manera d'habitar la muntanya", explica Saborit en un comunicat.

Fruit d'aquest no idea és la compilació de 86 aquarel·les realitzada pels comissaris de la mostra, Lola Mascarell i Carlos Marzal, amb un muntatge original i fresc per a acompanyar una narració visual que es converteix en un recorregut també estiuenc. La mostra es completa amb vitrines i envasos que arrepleguen material de l'artista.

Mascarell descriu la mostra com una manifestació de l'atenció a l'entorn natural pròxim, com una forma d'afecte a la proximitat i de "respecte íntim cap a la terra que habitem". Conceptes implícits en l'exposició al costat de contemplació, lentitud, naturalesa, hàbitat i entorn.

"Visitar la mostra en el jardí és també passejar per l'estiu valencià i per la nostra infància, per eixos estius vius encara i enyorats", il·lustra Marzal: "L'estiu de Jose Saborit és una condensació de tots els estius, els de la nostra infància, els de la nostra adolescència, els de la nostra maduresa desconcertada, els estius que ens queden per viure".

I és que la universitat d'aquest artista ha sigut, en certa manera, la Calderona, "una serra sàvia, una serra abundant d'ensenyaments per a qui sàpia preguntar i estiga disposat a deixar-se instruir". "He volgut compondre amb les aquarel·les una espècie d'herbari que reunisca no només les formes i els colors de les plantes sinó també els moments d'atenció, tot eixe temps dedicat a arreplegar les seues formes i colors que ja ha sigut, per si mateix, valuosíssim", exposa el creador.

José Saborit és pintor i escriptor, catedràtic de Pintura de la Universitat Politècnica de València i acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Sant Carlos de València. Ha realitzat, entre moltes altres, les exposicions 'Con el aire' (Centre de Carme, 2018) o 'Más al sur' (IVAM, 2012), i compta amb llibres d'assaig sobre pintura com a 'Retórica de la pintura' (al costat d'Alberto Carrere, Càtedra, 2000) o de poesia com 'La misma savia' (XXX Premi de poesia Unicaja, Pre-Textos 2016) i la recentment publicada 'Con los ojos de nadie' (Pre-Textos, 2021).

La mostra es pot visitar en l'Estufa Fría del Botànic fins al 23 d'octubre, de dilluns a diumenge des de les deu del matí fins a l'horari de tancament, que canvia en funció de les hores de llum. L'entrada és gratuïta abonant l'entrada al jardí i el catàleg de la mostra està disponible en la taquilla.