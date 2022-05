El preu del lloguer es va situar en màxims històrics a València i Alacant a l'abril, segons Idealista

El preu mitjà de la renda va augmentar un 1,2% en comparació del mes de març i un 2,2% en termes trimestrals, fins a situar-se en un preu mitjà de 10,9 euros el metre quadrat.

Entre les ciutats que van registrar els majors preus de la sèrie històrica se situen Vitòria (10,4 euros), Cadis i Girona (10 euros el preu del metre quadrat en les dos ciutats) i València (9,8 euros). Les segueixen altres capitals de província com Segòvia (8,9 euros), Tarragona (8,7 euros), Salamanca (8,3 euros) o Alacant (8 euros).

A més altres sis ciutats s'han quedat molt prop dels màxims històrics, a menys d'un 1% de distància dels seus màxims registres. Són, de major a menor preu, Zaragoza (8,5 euros), la Corunya (8,4 euros), Burgos (7,7 euros), Múrcia (7,3 euros), Badajoz (6,4 euros) i Càceres (6,1 euros).

En la resta del país, el preu del lloguer continua per davall dels valors més alts que s'han arribat a registrar. Així, a Oviedo, Almeria, Lleida, Còrdova, Huelva, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife, León i Pamplona, el preu del lloguer mensual per metre quadrat es troba entre un 1% i un 2% per davall de màxims i, en altres 11 capitals, el preu és entre un 2% i un 5% inferior, com Toledo, Bilbao o Valladolid.

LES PRINCIPALS CIUTATS, UN 5% PER SOTA DEL SEU MÀXIM HISTÒRIC

L'estudi d'Idealista també destaca que les majors ciutats d'Espanya en nombre d'habitants van registrar a l'abril un preu del lloguer per sota del 5% del seu màxim històric.

Així, el valor de la renda a Barcelona (16,5 euros) és un 6,4% inferior al registrat al maig de 2020, quan va aconseguir el seu màxim històric de 17,6 euros. Per la seua banda, a Sevilla, el preu mitjà és un 7% més baix que al maig de 2020, situant-se en l'actualitat en 10,7 euros.

Finalment, destaca Madrid, que malgrat ser una de les ciutats amb el preu del lloguer més alt (15,2 euros), aquest se situá un 9,4% per sota del valor màxim registrat (al maig de 2020, quan es va arribar als 16,8 euros per metre quadrat).