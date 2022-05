Una jutge processa a l'alcalde de Villamalur (Castelló) per no empadronar a temps a més de 40 veïns i impedir el seu vot

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Nules ha dictat un acte de procediment abreujat contra l'alcalde de Vilamalur, Juan Bautista Gimeno (PP), en entendre que existeixen indicis que apunten al fet que va dictar resolucions el 6 i el 20 de febrer de 2019 per les quals va acordar la inscripció en el padró municipal sol·licitada per un grup de més de 40 veïns al gener, impedint-los participar en les eleccions de 26 de maig de 2019, ja que el termini per a formar part del cens electoral finalitzava l'1 de febrer.

L'acte emplaça la Fiscalia i les altres acusacions al fet que sol·liciten en el termini de deu dies l'obertura de juí oral, l'arxiu del procediment o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.

Les diligències prèvies es van incoar en virtut d'una denúncia presentada per la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló pels possibles delictes de prevaricació administrativa i electoral després de les diligències d'investigació incoades com a conseqüència d'un escrit en el qual formulava denuncia un grup de persones contra l'alcalde.

En aquest acte judicial, s'indica que, de les diligències practicades, resulta indiciariamente que Juan Bautista Gimeno, com a alcalde de la localitat de Vilamalur, va dictar resolucions el 6 i 20 de febrer de 2019, per les quals va acordar la inscripció en el padró d'habitants de Vilamalur sol·licitada pels denunciants el 9, 16 i 23 de gener d'eixe mateix any, i va acordar a continuació, en les referides resolucions, com a data d'alta la data de la pròpia resolució.

Després de ser recorreguda aquesta resolució pels denunciants, en relació amb la data d'alta en el padró, va ratificar la seua decisió, malgrat existir un informe jurídic conjunt, relatiu a la sol·licitud d'assistència per a la resolució dels recursos presentats, no vinculant, emès pel Servici d'Assessorament a Municipis i l'Assessoria Jurídica de la Diputació de Castelló, emès el 13 de març de 2019 com a contestació a la sol·licitud d'assistència efectuada per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Villamalur per a atendre dins del termini i en la forma escaient la resolució dels recursos de reposició sobre empadronament.

A més hi havia un informe jurídic de la secretària interventora previ a la resolució del recurs de reposició, que, fent seu l'anterior informe, determinava que en les sol·licituds d'empadronament presentades dins del termini i en la manera escaient en les quals no hi haguera hagut un requeriment dins del termini i en la forma escaient a l'interessat perquè present nova documentació per a esmenar la sol·licitud, havia de resoldre's la sol·licitud donant d'alta en el padró municipal amb la data efectiva en la qual es va realitzar la sol·licitud -gener de 2019-.

Açò haguera suposat que els sol·licitants, als qui noconsta que s'efectuara requeriment en forma, foren donats d'alta al gener, i per tant dins del termini per a formar part del cens electoral de la localitat, i podrien haver participat en les eleccions de 26 de maig de 2019, ja que aquest termini finalitzava l'1 de febrer de 2019, impedint amb la referida resolució que els denunciants, entre els quals es troba una candidata a l'alcaldia per una altra formació política, pogueren votar a Vilamalur.

A més, s'indica que es va utilitzar un mètode irregular per a la pràctica de les notificacions, exigint a correus que les mateixes foren entregades personalment al sol·licitant de l'alta, sense permetre que persones autoritzades pel referit sol·licitant pogueren obtindre les referides notificacions, incomplint així el previst en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú.

"SITUACIÓ INSOSTENIBLE"

El secretari d'Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló, Joan Morales, considera "insostenible" la situació de l'alcalde de Vilamalur, Juan Bautista Gimeno, i ha exigit la seua dimissió i l'expulsió del Partit Popular. "No podem permetre que un representant públic que va negar l'empadronament a un grup de veïns i veïnes per interés electoralista continue en el seu càrrec ni un minut més", ha destacat el dirigent socialista.

En aquest sentit, Morales considera que la presidenta del PP de Castelló, Marta Barrachina, "ha d'assumir la seua responsabilitat i expulsar immediatament Juan Bautista Gimeno del partit". "Veiem com, de nou, el Partit Popular fa ús de paranys il·legals per a guanyar eleccions i no ho podem permetre", ha afegit.

El secretari d'Organització provincial ha recordat que aquest són les formes que ha utilitzat el Partit Popular en la província durant molts anys, "per açò hem de fer front i denunciar-ho". "Aquest no és el model que vol la ciutadania, un model que enganya i manipula amb l'únic objectiu d'arribar al poder a costa de la democràcia", ha ressaltat.