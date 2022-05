Quique Dacosta, guardonat amb el VI Premi Conexus

La fundació organitza el guardó en col·laboració amb CaixaBank, que distingeix a una personalitat, empresa o institució que haja promogut els interessos o la imatge de la Comunitat a nivell nacional i internacional. Els premiats anteriors van ser Ford, Grup IVI, Porcelanosa, el port de València, Lanzadera i AlicanTEC.

Per a triar Dacosta s'ha tingut en compte que sap "conjuminar com pocs el seu amor per la Comunitat Valenciana, en tradicions, producte i geografia, amb l'estètica, la tècnica i la tecnologia, sense oblidar alguna cosa tan important com la sostenibilitat, creant nous llenguatges gastronòmics de la marca", ressalta el president de Conexus, Manuel Broseta.

Extremeny de naixement i valencià d'adopció, el xef va començar la seua carrera professional en 1986, després del que en 1988 va començar a treballar en el qual ara és Quique Dacosta Restaurante. El mar Mediterrani i el Parc Natural del Montgó, a Dénia (Alacant) són un enclavament fonamental en la seua cuina per la riquesa inesgotable dels seus fons marins i la seua particular ubicació geogràfica.

Hui en dia és reconegut a tot el món per la seua expressió artística de la cuina. S'ha convertit en el xef que utilitza la seua cultura i territori com a bandera, personificant la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la tradició.

En 2012 va rebre el màxim reconeixement de la Guia Michelin, atorgant les tres estreles a Quique Dacosta Restaurante, i també està present en les més prestigioses llistes internacionals. En 2013 va ser investit doctor honoris causa en Belles arts per la Universitat Miguel Hernández, en 2019 va rebre el guardó al Millor Empresari de la Restauració Espanyola per la Real Acadèmia de Gastronomia i en 2020 la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles arts.

A més, treballa com a director i creador gastronòmic de l'Hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid i ha creat ArrosQD, el seu nou concepte en el cor de Londres amb aspiració internacional. És propietari dels restaurants El Poblet (dos estreles), Llisa negra, Vuelve Carolina i Mercatbar a València.

Al sopar anual de Conexus, que se celebra aquest divendres 13 a Madrid, està previst que assistisquen nombroses personalitats del teixit empresarial i social tant de la Comunitat Valenciana com de Madrid.