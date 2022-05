PP diu que la dimissió de Marzà és una bona notícia per a la Vega Baixa "després d'anys d'imposició lingüística"

En un comunicat, Gómez ha recalcat que la gestió de Marzà en la comarca s'ha caracteritzat "per la imposició del valencià en els centres educatius, sense respecte per una comarca que parla el castellà, un model que ha imposat sense diàleg amb cap entitat, associació, equips docents, famílies o representants de la comunitat educativa".

"Aquest model arriba a ser una discriminació per a la Vega Baixa. Però el dany ja està fet", ha denunciat la 'popular', amb el que espera que la nova consellera, Raquel Tamarit, tinga "més sensibilitat a l'hora de dialogar i consensuar les mesures que es duguen a terme" en la zona.

També ha urgit al fet que "visite més sovint que Marzà la Vega Baixa, ja que a ell no se li ha vist en set anys sent conseller d'Educació. "Només em queda dir-li a Marzà que tanta pau portes com a descans deixes la Vega Baixa", ha resolt

Per la seua banda, Antonio Bernabeu, segon coordinador comarcal del PP en la Vega Baixa, ha criticat que "ha sigut el pitjor conseller per a aquesta comarca, saltant-se tot el respecte a la llibertat dels pares a triar l'educació" dels seus fills.