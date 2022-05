Bravo insta els ajuntaments a multar amb fins el 3.000 euros als prostituïdors

La consellera ha presentat aquest dijous el model d'ordenança en un acte a Mislata (València) al costat del seu alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, i davant una vintena d'alcaldes de tota la Comunitat Valenciana, segons informa la Generalitat en un comunicat.

En declaracions als mitjans, Bravo ha qualificat aquest dia de "històric" ja que els ajuntaments compten amb una instrument que permet plasmar "el que ha de ser una societat decent, que passa per abolir la prostitució". Al seu juí, és un pas "molt important" perquè des dels Ajuntaments tenen un coneixement "molt exhaustiu" de la realitat de cada poble, de la situació de les dones i dels espais públics on "estan atrapades".

Amb aquesta ordenança, a més, considera que es passa de considerar a la prostitució com un "problema d'ordre públic", com està vigent en molts municipis, a veure-la com un problema de drets humans que hi ha obligació d'eradicar. Bravo s'ha mostrat segura que se sumaran molts consistoris i que suposarà donar el missatge al Govern central que ha de donar "un pas avant" per a aconseguir aquest objectiu.

Durant la seua intervenció, Gabriela Bravo ha defès que les corporacions locals tenen "competències i capacitats suficients per a estar en la primera línia de l'eradicació de la prostitució a través de les ordenances municipals, que són un instrument molt potent per a marcar la diferència entre aquells municipis que protegeixen la dignitat de totes les persones i els que, per a la seua vergonya i la nostra, abdiquen d'ella".

ALBAL I QUART

En aquest sentit, ha posat com a exemples els casos d'Albal i Quart de Poblet, "pioners" en l'aprovació d'ordenances abolicionistes, i ha lamentat l'existència de "eixa ordenança de la vergonya de l'Ajuntament d'Alacant que criminalitza les dones en prostitució i les fa responsables de la seua situació, sense reparar que és un sistema desigual i injust les que les sotmet i les priva d'una vida digna de drets".

Precisament Albal, segons ha informat el consistori en un comunicat, ha multat ja a 20 hòmens que pagaven per sexe o mentre mantenien relacions en la localitat, huit dels quals ja han abonat les sancions. L'alcalde, Ramón Marí, ha anunciat que portarà a la sessió informativa del dilluns la modificació de l'ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l'explotació sexual per a adherir-se al model de la Generalitat, que incrementa la sanció fins als 3.000 euros.

ESTUDIS

La consellera ha recordat que els estudis científics elaborats pel Fòrum han revelat que en les tres províncies hi ha entre 10.000 i 13.000 dones en situació de prostitució. "I si l'oferta és així de gran és perquè hi ha homes disposats a pagar per açò. Només així s'entén que el 20 per cent dels homes valencians majors de 18 anys -un de cada cinc- admeta que ha pagat per sexe alguna vegada en la seua vida", ha dit.

El model d'ordenança abolicionista, que s'ha posat a la disposició de tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, arreplega en el seu articulat la prohibició de la demanda de prostitució, a la qual considera com a infracció greu, i la sanciona amb multes de fins el 1.500 euros.

A més, si aquesta demanda es produeix a menys de 200 metres d'un centre educatiu, de llocs amb afluència de públic infantil o de la celebració d'un acte festiu o esportiu la considera com a infracció molt greu i la sanciona amb multa de fins el 3.000 euros. D'igual manera podran ser sancionats els qui col·laboren amb els demandants de sexe pagat com intermediadores (proxenetas) o persones que alerten de la presència d'agents de l'autoritat.

D'altra banda, també prohibeix la publicitat que promoga el consum de prostitució, que considera com a infracció lleu, i la sanciona amb multes de fins el 750 euros. En aquest cas, serà responsable tant qui execute materialment l'acte de publicitat (com repartir fullets) com l'anunciant.

POLÍTIQUES D'AJUDA

Una part important del model d'ordenança reconeix a les dones en situació de prostitució com a víctimes de violència de gènere. Per eixe motiu, no se sancionarà en cap cas a les persones prostituïdes i promourà polítiques d'ajuda per a traure-les de la seua situació.

En aquest sentit, el model d'ordenança preveu l'aprovació de plans municipals d'acció integral, que continguen mesures perquè les dones en situació de prostitució accedisquen a servicis i recursos que els permeten eixir del sistema prostitucional. Aquest pla inclourà accions de suport social, laboral, formatiu i habitacional.

Segons Bravo, "som la primera comunitat autònoma a posar a la disposició dels municipis un model d'ordenança abolicionista, la qual cosa ens converteix en una referència per a altres territoris compromesos amb la igualtat entre homes i dones, així com amb l'eradicació de tota manera de violència de gènere, inclosa la compra del cos de les dones".

La consellera ha anunciat que seguirà reclamant al Govern central una Llei Integral per a l'Abolició de la Prostitució. No obstant açò, "des del Consell del Botànic no estarem de braços creuats perquè ja hem engegat la modificació de la Llei d'Espectacles a la Comunitat Valenciana, que es troba actualment en tràmit d'audiència pública".

Aquesta norma contempla la sanció a aquells establiments que permeten o afavorisquen la prostitució, la prohibició de publicitat que incite o fomente la prostitució o qualsevol forma d'explotació sexual i la sanció administrativa de la demanda de prostitució en locals i establiments públics.