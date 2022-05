La guerra Terelu Campos vs. Pipi Estrada sigue añadiendo capítulos y batallas a la sangrienta contienda. Cada día que pasa, ambos tienen palabras de reproche continuamente. Y si antes le tocó a Terelu, ahora regresa Pipi para desmentir todo lo que dijo su expareja.

"Terelu es una mujer altiva, arrogante. Y que me trata como alguien de liga regional. Mientes, Terelu. Dudo mucho que Teresa haya dicho algo malo de mí. En lo material siempre ha sido muy generosa, me regaló un coche de alta gama. En lo humano... no lo ha sido".

"En esa casa, las sirvientes temblaban cuando tenían que servir la comida", ha recordado Pipi a uno de los reporteros de Sálvame. "Terelu, tú puedes engañar a unos pocos durante un tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo".

Pero también ha tenido palabras para Carmen Borrego y Alejandra Rubio. "Carmen, me das mucha pena. Primero, porque te confundes con las fechas. Estás perdida hasta en el plató, porque tu aportación es cero coma cero. Alejandra, te dispersas y aportas muy poco".

Terelu no ha querido entrar al trapo contra él, pero sí que le ha dejado un recado muy claro. "El día que hable y que conteste, lo haré con todas las consecuencias. El que avisa no es traidor. Es avisador. Y yo no tengo nada que ocultar".