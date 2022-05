Bravo lamenta haver rebut crítiques "masclistes" per donar una "opinió personal" que no era "cap missatge" a Oltra

Bravo s'ha pronunciat en aquests termes en ser preguntada per les valoracions de dirigents polítics, com l'alcalde de València, Joan Ribó, o la secretària general de Més i coportaveu de Compromís, Águeda Micó, després de les seues paraules en les quals, preguntada per si Oltra hauria de dimitir després que un jutjat haja demanat la seua imputació pel suposat encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada, va recalcar que ella s'ho plantejaria si estiguera en una situació "en la qual poguera comprometre la credibilitat de la institució a la qual represente".

Sobre aquest tema, ha incidit que no va fer "cap manifestació" sobre Oltra sinó que va expressar "una opinió personal davant una possible situació en la qual si estiguera imputada poguera comprometre la credibilitat de la institució". "I davant eixa possible situació, jo, manifestant la meua opinió personal, sense dirigir cap missatge a ningú, la qual cosa vaig dir és que m'ho plantejaria; és que crec que , com a mínim, m'ho hauré de plantejar perquè represente a una institució", ha insistit.

Per tant, ha subratllat que no va enviar "cap missatge a una companya de govern ni vaig dir en cap moment que Oltra hauria de dimitir", sinó que va expressar el que ha mantingut sempre en aquests casos quan li pregunten què faria ella d'estar en determinada situació i ha instat a "tirar d'hemeroteca".

"Sempre he defès que és important per a la salut democràtica distingir entre responsabilitats polítiques i penals, que tenen el seu full de ruta i ací no entre, però és veritat que els qui estem al capdavant d'institucions públiques hem de protegir-les", ha incidit.

En aquest context, ha lamentat "verdaderament" que en haver fet ús del seu dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, que són "drets fonamentals medul·lars", haja sigut objectiu de "crítiques massives, en alguns aspectes desgraciadament amb biaixos molt masclistes".

En aquesta línia, ha expressat el seu respecte cap a opinions com les de l'alcalde de València -qui va dir que si haguera de posar un exemple de lleialtat institucional "no seria Gabriela"- i de tots els que s'han manifestat en contra seua "perquè estem en un país democràtic i tenen dret a expressar-se" però veu "intolerable" haver sigut objecte de crítiques "amb biaixos masclistes" per part de partits d'esquerres.