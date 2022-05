Cuánto cuesta vivir cerca de La Giralda de Sevilla

Sevilla es una de las ciudades más visitadas cada año por turistas, tanto nacionales como extranjeros, y una de las escogidas para vivir en Andalucía por todos los servicios que ofrece. Pero, ¿cuánto nos costaría vivir cerca de un monumento tan emblemático de esta ciudad como es La Giralda?

En este sentido, la plataforma iAhorro ha elegido un punto emblemático de cada capital autonómica para analizar lo que vale en estas zonas el metro cuadrado de una vivienda.

¿Cuál es la zona más costosa?

Sevilla está repleta de importantes monumentos y zonas de gran valor, como es el caso del barrio que rodea La Giralda, la torre más famosa de Sevilla que mide más de 100 metros de altura. Está situada en el distrito del Casco Antiguo, en el barrio de Alfalfa-Santa Cruz, y el precio medio en esta zona por metro cuadrado es el más alto de toda la capital andaluza.

"En abril de 2022 estaba en los 3.898 euros, lo que elevaba hasta los 464.128 euros el coste medio total de la vivienda", recogen en el comparador. Así, las edificaciones de esta zona suelen ser antiguo, por lo que si las construcciones son más modernas o cuentan con un ascensor, la media por metro cuadrado puede ascender hasta los 4.026 euros.

"Alrededor de los principales monumentos que se sitúan en los cascos históricos, la oferta suele ser limitada por dos razones: quien tiene inmuebles en esas zonas no suele venderlos con facilidad porque lo ve como producto de inversión y entonces la rotación es menor. Además, habitualmente, cerca de los grandes monumentos no encontramos obra nueva, por lo que no se optimizan de la misma forma los metros", detalla el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.