Compromís defensa les baixes laborals per menstruació

"La llei ha d'aprofitar per a reconéixer les malalties greus i d'origen obstètric, com per exemple l'endometriosi o la síndrome de l'ovari poliquístic (SOP), i les conseqüències que es deriven d'elles a l'hora d'acudir al lloc de treball", defèn la portaveu adjunta de la coalició en Les Corts Mònica Álvaro.

L'endometriosis, malgrat d'afectar a entre un 10-15% de les dones en edat fèrtil, manca de tractament ràpid i diagnosi eficient. "El problema fonamentalment és que provoca fort dolor pèlvic i que així difícilment es pot atendre la jornada d'un dia de treball, per açò donem la benvinguda a una legislació que la incloga", han assegurat.

Segons Compromís, els permisos menstruals es contemplen ja a Castelló de la Plana gràcies a la tasca de la regidora d'Igualtat, Vero Ruiz.

A nivell nacional, al seu juí, el Govern ha de tindre present la "promesa" que va fer, al maig de 2021, per a incloure la violència obstètrica en la Llei de Salut Sexual. La violència obstètrica ja està inclosa en la Llei valenciana de Salut, per la qual cosa considera que ara caldria abordar els mecanismes para des d'una regulació estatal.

D'altra banda, les mesures que introdueix l'esborrany de la llei per a pal·liar la pobresa estatal són "molt aplaudides" en la coalició, ja que reforcen el seu "discurs de fa molt de temps" de la baixada de l'IVA en els productes d'higiene femenina i l'accessibilitat a disposar d'ells en centres educatius o de salut.