La Generalitat oferirà ajudes de fins a 9.000€ a les empreses per treballador que se sume a la jornada de 32 hores

Aquest projecte, destinat a tot tipus d'empreses, inclourà l'aplicació d'un programa de subvencions de tres anys de durada, amb una ajuda durant el primer any de 5.492 euros per persona treballadora incorporada al pla de reducció de jornada; 2.436 euros, el segon any, i 1.373 euros, l'últim any. En total, la partida pressupostària per al primer any serà d'1,5 milions d'euros, als quals se sumaran les ajudes específiques de Labora per a la contractació i la formació.

Així ho ha anunciat aquest dijous el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, que ha apuntat que l'ordre que regularà la reducció de 20 per cent de la jornada laboral "previsiblement estarà acabada durant aquest primer semestre de 2022". En aquest sentit, les empreses de la Comunitat Valenciana podran adherir-se al programa a partir del mes de setembre.

En aquest context, Nomdedéu ha anunciat la celebració a València els pròxims 27 i 28 de maig de la Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies (Four Days Week International Summit), en la qual més de 200 persones debatran sobre el futur del treball i compartiran experiències sobre la iniciativa de reducció de la jornada laboral.

El secretari autonòmic ha insistit que la participació en aquest programa és voluntària, doncs "no es compta amb la capacitat legal ni la voluntat política de legislar res per obligació", i ha apuntat que el debat és si les 32 hores es concentraran en quatre o en cinc dies, una decisió que "quedarà en mans de cada empresa".

ACORD SOCIAL

El programa exigirà a les empreses participants un acord social amb els seus treballadors, així com clàusules per a evitar la bretxa de gènere com a conseqüència d'un "mal ús" de les ajudes. A més, la Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral iniciarà un pla d'increment de la productivitat i un altre de millora de la innovació.

Preguntat pel pressupost total que es destinarà a aquesta iniciativa, Nomdedéu ha declarat que la partida exacta és "difícil de quantificar específicament". A l'ajuda estricta d'1,5 milions d'euros per a la reducció de la jornada laboral que aportarà La Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral s'han de sumar les ajudes a la contractació i la formació que ofereix Labora i que "no són unes partides noves, sinó que formen part de les ja existents", ha aclarit.

D'altra banda, ha remarcat que amb l'objectiu de "ajudar les pimes, que representen el 85% de l'economia valenciana", i "evitar que una empresa molt gran es porte tots els diners previstos", el projecte reservarà un 25% del pressupost per a empreses de fins el 10 persones, un altre 25% per a aquelles de menys de 49 persones, i el 50% restant per a empreses amb més de 50 treballadors.

"La idea és que aquest programa estiga viu fins que açò comence a convertir-se en una realitat, no sé si majoritària, però si que afecta a moltes empreses", ha expressat. Al seu juí, "no hi ha un moment més oportú que l'actual" per a començar a engegar aquest pla i ha reconegut que l'aplicació de la reducció de jornada "seria molt més senzilla si la Comunitat Valenciana comptara amb un teixit molt més industrial" i ha descartat "de moment" la incorporació al projecte dels treballadors de la funció pública i els autònoms.

No obstant açò, considera que aquest projecte "s'ha convertit en una manera d'atraure inversions i talent d'empreses que decidiran instal·lar-se a la Comunitat".

BALANÇ MEDIAMBIENTAL, SOCIAL I ECONÒMIC

Nomdedéu ha explicat que la proposta de la reducció de la jornada s'ha basat en una base teòrica de l'economia de triple balanç. D'una banda, ha comptat amb un balanç mediambiental que ha evidenciat que "la reducció de la jornada laboral en un dia a la setmana implicaria una reducció del consum energètic, milloraria l'ús del temps de les persones, així com la nostra manera de consumir de manera més ecològica".

"A nivell social, reduiria el nombre d'accidents laborals que es produeixen especialment a última hora de la jornada quan els treballadors estan cansats i comencen a prestar menys atenció", ha indicat, alhora que ha destacat que, "econòmicament, milloraria la productivitat de les empreses". "A Espanya, es treballa prop de 100 hores més de mitjana que la mitjana europea i no som tan productius com altres països, la qual cosa vol a més hores treballades no necessàriament es produeix més".

CIMERA INTERNACIONAL DE LA SETMANA DE QUATRE DIES

La Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies tindrà lloc els pròxims 27 i 28 de maig en el Complex Esportiu-Cultural 'La Petxina' de València i reunirà a més de 30 especialistes de 13 països diferents, com Espanya, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia, Islàndia, Irlanda, els Estats Units, Escòcia, Gal·les i Nova Zelanda, entre uns altres. "Açò és una mostra que el tema està en l'agenda mundial", ha afirmat el secretari autonòmic.

L'esdeveniment comptarà amb sis panells de debat i tres ponències o diàlegs principals. Entre els participants es troben la vicepresidenta segona i ministra de Treball del Govern, Yolanda Díaz; l'enginyer i exministre d'Indústria i Energia, Joan Majó; els secretaris generals d'UGT i CCOO, Unai Sordo i Pepe Álvarez; l'economista i sociòloga del Boston College Juliet Schor; el diputat del parlament britànic i ex-portaveu d'Economia del Partit Laborista, John McDonnell.

Així mateix, assistiran el diputat en el Congrés i líder de Més País, Iñigo Errejón; la diputada del parlament d'Irlanda Neasa Hourigan; l'experta en negociació col·lectiva del sindicat alemany IG Metall Sophie Jaenicke, o el fundador de l'empresa financera Perpetual Guardian, Andrew Barnes, una de les primeres empreses en el món que va implantar la setmana laboral de quatre dies.