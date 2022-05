Les Arts agraeix el "compromís" de Marzà i confia en l'"embranzida" de Tamarit com a futura consellera

"No puc tindre més que agraïment, he treballat amb total suport i llibertat (...) Quan ha hagut d'estar ací, ha estat", ha declarat en la presentació de l'espectacle de dansa 'Titanas' sobre la decisió de Marzà de deixar la cartera d'Educació, Cultura i Esport per a centrar-se en Compromís.

Després de mostrar el seu respecte a la dimissió i explicar que no ho coneixia personalment quan va assumir el lloc en Les Arts, Iglesias Noriega ha afirmat que no té "ni la més mínima" queixa, encara que creu que hauria de ser normal en la relació entre polítics i gestors culturals.

Ha posat com a exemple que el departament de Marzà ha augmentat en els últims anys la seua aportació econòmica al coliseu, així com el seu "compromís" de resoldre qüestions a nivell administratiu com l'augment de les places de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana.

NORMALITAT DESPRÉS DE "ETAPES COMPLICADES"

"Només puc agrair la llibertat per a treballar, el sentir-me respectat i saber que hi ha un respecte pel professional", ha abundat el director artístic, recordant que açò s'ha produït després de "etapes complicades".

Actualment, ha ressaltat, en Les Arts gaudeixen d'"un moment tranquil, lògic, de caminar amb normalitat". "La verdadera normalitat, no la de la pandèmia", ha ironitzat.

Quant a qui serà la seua substituta, Raquel Tamarit, després de ser ratificada per l'executiva de Compromís a l'espera del traspàs de carteres, Iglesias Noriega ha destacat que treballava amb ella en el "dia a dia" com a secretària autonòmica de Cultura.

"La roïna notícia de la dimissió la corregim amb el seu nomenament", ha il·lustrat, per a manifestar la seua alegria pel seu futur nomenament perquè "la vida és injusta amb la gent que treballa molt".