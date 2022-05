Mazón assegura que Diputació redactarà el projecte del tramvia Dénia-Gandia tot i no tindre les competències

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans després d'inaugurar en l'Auditori Teulada-Moraira el fòrum de debat 'Compartir la Marina Alta 2022' que organitza el Rotary Club de Xàbia. "És un compromís que assumisc a nivell personal però també institucional, la Diputació encarregarà el projecte del trajecte Dénia-Gandia per a poder avançar encara que no tinguem la competència de la seua execució", ha indicat.

Igualment, Mazón ha assenyalat que aquesta manera d'actuar s'ha donat "en altres ocasions per a facilitar a les institucions competents i perquè no es tinga excusa per a dir que no es té un projecte". Ha agregat que una vegada estiga preparat es posarà "damunt de la taula perquè ho assumisca qui corresponga".

El 'popular' ha criticat també que "no es pot esperar més un Govern" d'Espanya que "ja porta molt de temps anunciat un projecte que no fa" i defèn que "pot ser un tramvia amb competència exclusiva de la Generalitat Valenciana per a així no esperar a qui no compleix".

"Els projectes són més que viables, els podem encarregar des de la Diputació d'Alacant i jo em posaré en contacte amb el president de la Diputació de València per si vol col·laborar i que siga un projecte conjunt", ha agregat.

No obstant açò, ha remarcat que si "en qualsevol cas", encarregarà a la Diputació eixe projecte "i ho posarem a la disposició de la Generalitat". "És un compromís personal perquè siga una realitat al més prompte possible, crec que que hi ha mecanismes de col·laboració públic-privada que poden ser més que viables perquè estem parlant d'una zona extraordinàriament rendible, no només a l'estiu sinó durant tot l'any", ha afegit.