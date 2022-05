Imelsa.- Exempleades de Thematica relaten treballs en campanyes del PP encara que no recorden haver facturat al partit

Les exempleades s'han pronunciat així, en qualitat de testimonis, en el juí que se segueix en l'Audiència de València per Thematica, peça en la qual hi ha nou persones acusades pel presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008; així com per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes municipals.

Per a la sessió d'aquest dijous estava previst que declarara com a testimoni Mariano López, ex-sogre de l'exgerent d'Imelsa, Marcos Benavent, autodenominat 'yonki dels diners', després de sol·licitar-ho la Fiscalia. No obstant açò, les defenses no tenien constància de la data d'aquesta declaració, amb el que la sala s'ha vist obligada a traslladar el seu testimoniatge per a dimarts que ve, 17 de maig.

El fiscal va demanar la declaració de López en el torn de qüestions prèvies del juí després que Benavent haja manifestat que el seu ex-sogre havia manipulat les gravacions traslladades al jutjat i que relacionen a diferents càrrecs públics i empresaris amb presumptes irregularitats.

Hui sí han declarat diferents testimonis com una ex-treballadora de Thematica Events, empresa dirigida per Rafael García Barat, suposat soci de Benavent.

Ha explicat que s'encarregava de la facturació i la comptabilitat de l'empresa i ha manifestat que qui dirigia la mercantil era "sempre" Barat. Preguntada pels treballs per a les campanyes electorals del PP a Montcada i Vilamarxant en 2007 ha manifestat que no recorda haver facturat res al Partit Popular: "Mai he facturat al PP", ha dit.

Així mateix, una altra ex-treballadora de Thematica Events ha assegurat que l'empresa va fer treballs per a aquestes campanyes i que ella va mantindre reunions tant amb el candidat a l'alcaldia de Montcada pel PP Juan José Medina com amb Vicente Betoret, de Vilamarxant. També va participar en una campanya de publicitat d'autobusos amb Esteban González Pons com a cap de llista en les generals de 2008.

Sobre les campanyes de 2007, se li ha mostrat un correu electrònic que va enviar a Medina en el qual li demanava que li diguera a qui havia de facturar els servicis realitzats: "No recorde el correu, però entenc que la meua intenció era la de sempre, recaptar dades. Era una pregunta molt recurrent en la meua vida professional perquè em confirmaren dades de facturació".

Així mateix, se li han exhibit dos factures idèntiques, amb els mateixos conceptes, però amb una persona diferent a facturar -el PP i una empresa pública- i, sobre aquest tema, ha dit que no les havia fet ella i no li sonaven. "Però no m'haguera paregut rar si m'hagueren donat a mi les dades. Era un tràmit molt intern d'empresa de passar al meu company on s'ha de facturar", ha agregat.

D'altra banda, ha afirmat que des de Thematica van fer accions per al Bibliobús municipal, encara que no recordava exactament quines. En instrucció, la testimoni va afirmar sobre aquest tema que el seu cap li havia ordenat preparar facturar per import no superior a 12.000 euros. Actualment ha dit que no recordava aquest extrem i, si escau, desconeixia per què li'l podria haver ordenat.

D'altra banda, aquest dijous ha declarat una persona que era membre del comité de campanya de 2007 de Montcada, encara que ha assegurat que no recordava pràcticament res. Ha afirmat que "mai" va prendre cap decisió i, sobre qui decidia l'empresa amb la qual es contractava en campanya i com es pagava, ha dit que "Juanjo o en les reunions". A més, ha afirmat que no va fer cap aportació per al pagament de despeses.