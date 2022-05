Twitch pierde espectadores con el fin de las restricciones de la pandemia y AuronPlay asegura que se alegra

Las audiencias de Twitch están volviendo a niveles normales después de las grandes masas que atrajo desde que en 2020 se declarara la pandemia mundial.

Con la llegada del verano y del fin de las restricciones por coronavirus en España y más países internacionales, los streamers han reconocido que atraen menos gente a sus directos. Y las cifras no engañan.

Mientras en enero y febrero de 2022, había casi 3 millones de espectadores de media, en abril bajó a 2,5 a nivel mundial. Sin embargo, AuronPlay, uno de los creadores de contenido más exitosos de Twitch, ve esto como una buena señal para la salud mental de sus seguidores.

En su último directo, ha reconocido que se alegra: "Está volviendo la vida poco a poco a la normalidad. Acostumbraos a que esa época en la que éramos 200.000 viendo un video se ha acabado".

"Fue una época muy concreta y la gente ahora empieza a salir a calle, a visitar a su familia, quedar con amigos, ir al cine. Volvemos a la normalidad y yo que me alegro", ha sentenciado.

Desde que la mascarilla no es obligatoria hay menos gente por twitch y siento que estoy mucho más agusto con menos personas — Beni (@BENIJU03) May 11, 2022

No es el único que ha comentado esta tendencia y que ha reconocido que están más a gusto teniendo audiencias mucho más moderadas, pues los grandes números a veces conllevan más presión y estrés para estos influencers.

No obstante, estos números no quieren decir que la plataforma de Amazon esté fracasando. Su éxito durante la pandemia se ha consolidado dos años después y no hay duda que ahora es el canal preferido de los grandes de creadores de contenido.