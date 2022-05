El Consell impulsa la primera Trobada Nacional sobre Despoblació, que reunirà en Castelló a 17 universitats

La Generalitat impulsa la primera Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació, que reunirà en la capital de la Plana a 17 universitats nacionals i internacionals i a més de 20 experts en la matèria.

La trobada, que se celebrarà els dies 31 de maig i 1 de juny en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), està organitzat per l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) de la Generalitat i per la Càtedra Avant, en la qual estan representades les cinc universitats públiques valencianes.

Segons la directora general d'Avant, Jeannette Segarra, "la Comunitat Valenciana lidera aquesta trobada, que es reuneix per primera vegada en Espanya, i que posarà en comú totes les investigacions realitzades" i ha afegit que poder reunir experts i universitats de tot el país entorn de la despoblació "és un indicatiu ja que des de tots els àmbits, tant des de les institucions públiques com des de l'àmbit acadèmic, s'ha pres consciència d'aquesta problemàtica".

Per a la directora d'Avant, la despoblació té solucions diferents per a cada territori però és important compartir experiències que permeten avançar cap a la cohesió territorial, corregint els desequilibris.

La trobada té com a objectiu visibilitzar el treball que des dels centres universitaris s'està realitzant per a identificar els motius que es troben darrere de la despoblació i de les mesures i propostes adoptades enfront d'aquest problema. En aquest sentit s'abordaran diferents anàlisis demogràfiques i els seus efectes en la prestació de servicis així com qüestions relacionades amb el dinamisme econòmic i l'ocupació en àrees rurals despoblades.

EXPERTS

A més dels investigadors i investigadores de les universitats valencianes que formen part de la Càtedra Avant, -Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, Universitat d'Alacant, Universitat Polècnica de València i Universitat Miguel Hernández d'Elx- estaran presents alguns dels principals experts a nivell acadèmic com Ignacio Molina de la Torre, de la Universitat de Valladolid, o Jaime Izquierdo Vallina, comissionat per al Repte Demogràfic del Principat d'Astúries.

Així mateix, participaran professionals del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les Càtedres de Despoblació de les universitats de Salamanca, Ciudad Real, Extremadura, la Universitat d'Alcalá i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, entre unes altres.

Durant la Trobada se celebrarà també 'II Workshop on Depopulation', de caràcter internacional, que estarà centrat en economia. En ell participaran reconeguts investigadors i investigadores com Raquel Franklin, de Newcastle University, Hans Westlund, de Jönköping University (Suècia), o Paulo Anciaes, de la University College of London.

L'assistència a la trobada és lliure i gratuïta i podrà seguir-se per streaming en els enllaços que estaran disponibles en la web de l'UJI.