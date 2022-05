Los colaboradores de 'AR', contra Alejandro Nieto ('Supervivientes'): "No te he visto sonriendo ni cuando besas a tu novia"

Si Alejandro Nieto cosechó una gran cantidad de detractores durante su participación en La isla de las tentaciones, con su estancia en Supervivientes no parece estar yéndole mejor.

Los constantes enfrentamientos de Alejandro con el resto de sus compañeros y sus desafortunadas declaraciones están suponiendo que los colaboradores de El programa de Ana Rosa critiquen con dureza la actitud del gaditano.

En las últimas horas, Alejandro ha tenido que convivir con Ignacio de Borbón y Rubén Sánchez y, precisamente, con este último la chispa no deja de saltar. El joven ha criticado duramente a su compañero por no facilitar la convivencia y ha destacado que ha ido al paraíso para disfrutar y despejarse.

Joaquín Prat, por su parte, ha sentenciado: "Dice que ha venido al paraíso a disfrutar. Chico, no te he visto sonriendo ni cuando besas a tu novia. No te he visto disfrutar en dos semanas, casi tres, que ha durado el concurso. Estás todo el día cabreado".

Por su parte, Rocío Flores ha defendido a Alejandro: "Creo que lo que quiere decir es que intenta venir al paraíso para pasárselo bien y tiene a Rubén, que en vez de facilitarle las cosas, las está complicando más". Además, la joven ha señalado que a Nieto "le está empezando a superar la situación mentalmente y está empezando a llegar a un límite".

"Eso sí, de superviviente lo está haciendo brutal", ha destacado la colaboradora. Lecquio, sin embargo, ha mostrado su completo rechazo a Alejandro, señalando las palabras que el concursante dedicó a su expareja, con quien tiene un hijo en común: "Yo conocía muy poco de este chico, pero lo que voy conociendo no me gusta absolutamente nada".