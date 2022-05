Av.- Consum tanca 2021 amb prop de 3.400 milions facturats i 67,9 milions de resultat, un 3,6% més que en 2020

Les vendes online durant l'any passat van créixer un 37,6%, fins als 61,37 milions d'euros. L'entitat va realitzar en 2021 inversions per un total de 149,9 milions d'euros, un 2,7% més, destinades principalment al creixement de la xarxa comercial -va obrir 54 nous supermercats, 6 propis i 48 franquícies Charter i va ampliar i va reformar 35 botigues-, a l'adequació d'instal·lacions logístiques i a la digitalització.

Pel que fa a l'ocupació, l'anterior exercici va crear 826 llocs de treball, fins a aconseguir una plantilla de 18.212 empleats entre els quals va distribuir 71,5 milions d'euros -42,8 de repartiment de resultats cooperatius entre els socis treballadors i 39,2 de primes per objectius entre tota la plantilla.

Així ho ha indicat aquest dijous el director general de Consum, Juan Luis Durich, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar els resultats de la cooperativa en 2021. Encara que ha considerat "moderat" l'increment de resultats ha afirmat que representa "un bon comportament" respecte al "exercici excepcional" i de "creixement rècord històric" de 2020, any en el qual va sorgir la pandèmia.

El responsable de la cooperativa ha ressaltat el "gran valor" que suposa en 2021 "mantindre la quota que es va incrementar en 2020", a més de parlar d'"evolució important" en la venda online i de subratllar el volum invertit.

Per al futur, Juan Luis Durich ha avançat la intenció de seguir creixent a Catalunya, on Consum ha adquirit 200.000 metres quadrats de sòl per a crear una nova plataforma de distribució per a les seues tendes que podria portar fins i tot la seua distribució fins a Aragó, així com la de mantindre la seua expansió a Andalusia, on no es descarta generar un altre planta d'aquest tipus. Igualment, ha donat a conéixer l'acord aconseguit amb Endesa per a crear "un hort solar", del qual no ha donat ubicació, que generarà el 60% de l'energia consumida per la cooperativa.

(Hi haurà ampliació)