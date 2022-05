Renfe recupera sis servicis diaris de Rodalies en la línia C-2 a partir del 16 de maig

Aquest increment, que serà possible gràcies a la incorporació de nous maquinistes, suposa la recuperació total del servici, de dilluns a divendres, entre les dos localitats, segons ha informat la companyia ferroviària en un comunicat.

Segons assenyala Renfe, la companyia "va ajustar la programació en el Nucli de Rodalies de València per a garantir els horaris de prestació de servicis, evitant les incerteses al viatger davant les suspensions aleatòries de servicis que venien produint-se des del passat mes de desembre".

Eixes "suspensions aleatòries" del servici es produïen per un "dèficit" de maquinistes que Renfe arrossega "des de l'inici de la pandèmia, davant les dificultats per a engegar, dins del termini i en la forma escaient, els diferents processos de selecció, formació i homologació de maquinistes" com a conseqüència de la crisi sanitària.

D'altra banda, el Pla d'Acció Immediata que des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es va engegar el passat mes de gener per a la millora del servici en la xarxa de Rodalies de València se centra en la "millora immediata" de la mobilitat quotidiana de l'usuari.

Per a açò, contempla accions concretes focalitzades en la recuperació de la confiança del viatger, millora de la puntualitat i fiabilitat dels servicis a través d'un seguiment "intens" de les incidències, així com potenciar una millor informació en temps real i actualitzada, i en la senzillesa d'accés al sistema en la compra, accessibilitat o connectivitat amb altres maneres.