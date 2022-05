Rocío Flores comparte una impactante imagen del postoperatorio de su lipoescultura: "Lo he pasado muy mal, pero mereció la pena"

Ya ha pasado más de un mes desde que Rocío Flores se sometió, junto a Olga Moreno, a una lipoescultura. Por ello, ya ha pasado los peores momentos de su postoperatorio, algo sobre lo que ha querido sincerarse en sus redes sociales.

La hija de Rocío Carrasco regresó a su trabajo en El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho y tuvo que colaborar de pie por la faja que llevaba. Pero ahora, aunque sigue haciéndolo del mismo modo, se encuentra mucho mejor, tal y como ha confesado a los seguidores que le han hecho preguntas por stories.

"En mi caso, el postoperatorio si es doloroso. Los 10 primeros días son cruciales, no puedes hacer prácticamente nada sola (yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa)", confesó. "Intenté andar un poco por la cocina, pero había veces que no podía con el dolor".

La influencer explicó que le habían quitado cuatro kilos en la operación, algo que se notaba sobre todo en la ropa, y estuvo unas cuatro horas en quirófano porque "hubo alguna complicación".

'Stories' de Rocío Flores. ROTRECE / INSTAGRAM

"El tiempo [de recuperación] imagino que va en función de cada persona y de cómo vaya la intervención", opinó. "Más que miedo, yo tuve incertidumbre".

"Es una de las operaciones más demandadas, si no la que más, pero duele", aseguró la hija de Antonio David. "Lo he pasado muy mal, pero ya esto superbién y me veo genial, entonces mereció la pena".

La joven comentó que su recuperación "está siendo lenta", pero ya puede "dormir sin faja". Además, publicó algunas imágenes en Instagram, como la de sus cicatrices, que "son puntitos pequeños" que no se notan con el tiempo.

"Estoy regular todavía porque tengo bastante inflamación en el abdomen y en la zona de los flancos se han creado bultos", añadió. "Hasta que no pasen entre 3 o 6 meses, o un año, no se ve [el resultado] real".

Este mismo jueves, ha regresado a El programa de Ana Rosa para hablar sobre este asunto, y ha mostrado su alegría por encontrarse mucho mejor y dar pasos en su recuperación. Además, ha asegurado que no está haciendo una dieta estricta, simplemente está comiendo bien.