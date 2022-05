Mazón (PPCV): "Eliminar l'impost a la mort és una qüestió de justícia"

Mazón es va reunir aquest dimecres amb el president de l'Associació Contra l'Impost de Successions a la Comunitat Valenciana, Antonio Garañena, i la síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, per a abordar la situació respecte a aquest impost.

El president del PPCV ha criticat que a la Comunitat Valenciana "s'està penalitzant a l'obra de tota una vida". "L'impost a la mort és enormement injust, perquè és l'impost a l'esforç de tota una vida", per la qual cosa ha subratllat la necessitat d'actuar contra aquesta taxa, de donacions o actes jurídics documentats, "que estan cridats a desaparéixer".

Així, en la reforma fiscal proposta pel PPCV s'inclou la bonificació en successions del 99% a fills menors de 21 anys (actualment al 75%), al 99% a fills majors, cònjuges i pares (actualment al 50%) i al 50% a germans i nebots (actualment no existeix tal bonificació). Quant a l'impost de donacions, en l'actualitat no existixen bonificacions a la Comunitat Valenciana i el PPCV proposa aplicar les mateixes que en successions.

Per la seua banda, Catalá ha assenyalat que, a nivell municipal, el PP ha demanat en l'Ajuntament de València "en reiterades ocasions" la bonificació d'aquests impostos. "La política fiscal del PP és baixar els impostos i que els diners estiga en la butxaca del contribuent, no en capritxos ideològics. Aquest impost, amb l'augment de defuncions que hi ha hagut pel Covid, ha sigut en aquests anys més cruel que mai", ha assenyalat.

Finalment, Garañena ha expressat la seua voluntat de col·laborar amb el PPCV "amb la finalitat de que la mort deixe de ser un fet imposable per a pagar impostos, bé via d'impost de successions o per l'impost de plusvàlua mortis causa, que és de caràcter municipal".

El president de l'associació ha assenyalat que els valencians ocupen la segona posició de CCAA on més es paga l'impost de successions. "Fa uns anys era just al revés, érem l'enveja d'Espanya perquè teníem una bonificació del 95%", ha apuntat.