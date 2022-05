Alejandra Rubio se pronuncia sobre las palabras de Pipi Estrada hacia su madre: "Pobrecito, qué pena me da"

Pipi Estrada regresó a Sálvame para celebrar el aniversario del programa hace unas semanas. La entrada del periodista sorprendió a todos por la cantidad de detalles que está contando sobre su relación con Terelu Campos. Ha creado un perfil de ella desconocido para el público, lo que ha molestado mucho a la familia.

Pipi Estrada y Terelu Campos estuvieron juntos durante tres años hace ya casi dos décadas. El amor que profesaban acabó en una guerra con una demanda de la colaboradora que aún sigue vigente. Ahora, el periodista deportivo está empeñado en dejar por los suelos a su expareja y lo último que ha hecho es crear un perfil que deteriora bastante la imagen de esta.

Entre las cosas que ha destacado es que Terelu le obligaba a ponerse una ropa determinada. Esas declaraciones han sentado muy mal a la familia, por lo que Alejandra Rubio se ha pronunciado. "¿Qué quieres que te diga? Pobrecito, qué pena me da. De verdad, no puedo soportar la pena", dijo la nieta de María Teresa Campos ante los micrófonos de la prensa.

Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio en una comida familiar. Europa Press

Esta nueva explosión de Estrada tiene cansada ya a la joven, que también comento que no quiere "decir nada más de él" y no pretende "dar más juego a este tema". Eso sí, no para de reír irónicamente cada vez que tiene que hablar sobre ello.

También ha opinado sobre la traición de Cuca García de Vinuesa, supuesta amiga íntima de la familia, al apoyar claramente las versiones que está relatando Pipi Estrada. "No la veo desde que era enana. Tampoco sabe mucho de nuestra vida", sentenció Alejandra Rubio.