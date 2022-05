Detingut un home per l'atracament a una farmàcia de Burjassot d'on es va portar 700 euros

Les investigacions van començar el passat mes d'abril, en tindre coneixement del robatori amb intimidació perpetrat en una farmàcia de la localitat valenciana de Burjassot, en la qual un home, tapant-se parcialment amb una caputxa i una mascareta, va accedir a l'interior amb un ganivet de grans dimensions amb el qual va intimidar a la dependenta per a apoderar-se de 700 euros de la caixa registradora i empendre després la fugida a peu.

No obstant açò, un testimoni que va veure eixir al sospitós el va seguir a peu per diferents carrers de la localitat, fins que el va veure introduir-se en un cotxe que estava "perfectament aparcat". Aquesta col·laboració ciutadana va ser clau per a l'esclariment dels fets.

Després de la perquisicions dels agents, l'home ha sigut identificat i detingut. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, que va decretar el seu ingrés a la presó.