Desiré Cordero ha preocupado a sus más de 280.000 seguidores de Instagram al dejar las redes con una última foto de lo más alarmante en la que aparece llorando y contando que tiene ciertos problemas de salud.

La que fuera novia de Mario Casas se dejó ver recientemente junto a Gloria Camila en la Feria de Abril de Sevilla. Sin embargo, parece que por aquel entonces ya estaba padeciendo ciertos problemas médicos.

"Me voy a urgencias por 39.447.473 vez en cinco meses", escribió este miércoles la modelo en sus stories de Instagram.

Desiré Cordero se marcha de las redes por problemas de salud. INSTAGRAM

"Y me despido unos días de aquí", anunció en su publicación, en la que aparece llorando. Desde entonces, no ha vuelto a publicar nada en su cuenta de Instagram.

Se desconoce cuál es la patología que sufre, pues prefiere no dar explicaciones, pero a principios de abril ya habló de ciertos problemas que estaba teniendo.

"Qué mal se está cuando se está mal. No sé cuántos días llevo, pero perfectamente habrá podido pasar mes y medio desde que me dio gripe y volví a recaer con bronquitis, dos días yendo al hospital, fiebre y todo lo que conlleva", comentó entonces. "Una llora y está de lo más débil… y cuando estoy así solo pienso en mi familia y amigos, en las personas que me cuidan constantemente".

"Quería reflexionar sobre la salud, que es lo más importante que tenemos, pero no nos damos cuenta ni la valoramos cuando la tenemos", añadió. "Cuídense, cuídense mucho y tened cerquita a las personas más importantes para que os den todo el amor que uno necesita en esos momentos. No sé la razón por la que me salió esto, pero espero que os ayude".