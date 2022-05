Una 'startup' de l'aeroport de Castelló participa en un projecte de tecnologies verdes per a transport espacial

La 'startup' Arkadia Space, que desenvolupa la seua activitat en l'aeroport de Castelló, ha aconseguit sumar-se a un projecte europeu dirigit a la investigació de tecnologies verdes aplicades al llançament i transport espacial.

La directora general d'Aerocas, Blanca Marín, ha manifestat la seua satisfacció amb l'assoliment d'empresa, "ja que encaixa amb l'objectiu estratègic de l'aeroport de Castelló d'acollir projectes vinculats al talent, la innovació i la sostenibilitat, a més de contribuir a la dinamització i desenvolupament dels sectors aeronàutic i aeroespacial de la Comunitat Valenciana".

En concret, Arkadia Space s'ha integrat en un consorci industrial liderat per la companyia ArianeGroup, responsable del disseny i construcció de la família de coets europeus Ariane. El projecte s'emmarca en la iniciativa 'Noves solucions per al transport espacial a Europa', promoguda per l'Agència Espacial Europea amb l'objectiu de definir el futur del transport espacial a Europa, en col·laboració directa amb la indústria.

"Que una gran companyia de l'envergadura d'ArianeGroup haja apostat per nosaltres demostra les nostres capacitats i destaca la necessitat d'empreses com la nostra per a desenvolupar tecnologies de propulsió verda a Europa", ha assegurat Francho García, CEO i Cofundador d'Arkadia Space.

L'objectiu del projecte concedit al consorci és la identificació i selecció de conceptes per a llançadors i vehicles dedicats al transport espacial, amb especial èmfasi en la sostenibilitat. Arkadia Space liderarà els estudis comparatius per a la selecció de sistemes de propulsió de vehicles orbitals basats en combustibles verds.

Arkadia Space és una empresa dedicada al desenvolupament i comercialització de sistemes de propulsió química basats en combustibles verds, amb l'objectiu de dotar de mobilitat en l'espai a satèl·lits i altres vehicles orbitals.

La companyia té la seua seu en l'aeroport de Castelló, on està posant a punt un centre d'assajos per al desenvolupament i validació de xiquets motors per al sector aeroespacial, basats en la utilització de combustibles verds.