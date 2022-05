Més de 6.400 empreses de la Comunitat Valenciana sol·liciten les ajudes del kit digital en dos mesos

El programa Kit Digital, gestionat per Red.es, és una iniciativa del Govern d'Espanya que ofereix a les pimes ferramentes tecnològiques per a poder desenvolupar servicis digitals i que ha dotat amb 500 milions la primera convocatòria que estarà oberta fins al pròxim 15 de setembre, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les empreses beneficiàries reben un bo per una quantia d'entre 2.000 i 12.000 euros, que podran destinar a una o diverses solucions digitals que els permeten augmentar el seu nivell de digitalització. Entre el catàleg de servicis disponibles, les empreses poden optar per servicis i ferramentes d'oficina virtual, gestió de xarxes socials, lloc web i presència en internet, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

El director general per a l'Avanç de la Societat Digital, Juan Ignacio Torregrosa, ha participat amb Invat·tur en la presentació del kit digital per al sector del turisme de la Comunitat Valenciana i ha destacat que aquest paquet d'ajudes està acompanyat de moltes altres accions tant del Govern central com de la Generalitat.

"El kit digital mobilitzarà una gran quantitat de fons per a permetre a les empreses avançar en digitalització, és una gran oportunitat per a les pimes", ha afirmat Torregrosa.