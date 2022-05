Arcadi España assegura que estarà "on vulga" Puig: "El que ell mane"

Així ho ha indicat als mitjans en declaracions prèvies a la visita que ha realitzat, juntament amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la fàbrica de Stadler d'Albuixech (València), en ser preguntat per la possibilitat d'ocupar càrrecs de major responsabilitat en el Consell.

España ha subratllat que ell estarà "on vullga el president" ja que "sempre ho he estat, des que li conec, i continuaré sempre igual. El que ell mane". El conseller ha apuntat que la decisió de realitzar canvis en el Govern valencià correspon a Puig i ha remarcat que, per la seua banda, està "molt satisfet" de la confiança que ha rebut en el departament que ocupa actualment.

"Serà el president el que decidisca amb total normalitat els canvis que vullga fer", ha reiterat, i ha assegurat que ha parlat amb Puig "de molts temes, però no d'aquest".

Preguntat sobre si tindria l'aspiració personal d'adquirir més responsabilitats, el conseller ha respost que la seua aspiració és "sempre la mateixa" des que va entrar en política: "Sempre fer-ho bé". "On m'ha correspost, en la posició que el president ha decidit que em corresponga, intentar deixar les coses una mica millor que quan me les vaig trobar", ha afegit.

Sobre la dimissió del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, Arcadi España ha afirmat que "cal assumir aquestes coses amb normalitat" ja que "passa en tots els governs". "Els canvis de govern són alguna cosa normal i consubstancial a la democràcia, per tant, ho veig amb normalitat", ha subratllat.

En aquesta línia, el conseller d'Obres Públiques ha explicat que "allò que el president té en ment no és una qüestió de si queda un any o no -de legislatura fins a les eleccions-, sinó quin és el millor govern possible per a afrontar un moment difícil, de recuperació econòmica, de superació de la pandèmia i de rellançament de la Comunitat Valenciana".

Així, España ha rebutjat que hi haja falta d'estabilitat en el Consell i ha remarcat que "allò important, ferm i manifest per als ciutadans és que l'actuació del govern siga positiva". En aquest sentit, ha valorat el treball del Botànic i ha assenyalat que "estem tenint notícies positives per a la Comunitat, amb dades molt positives en ocupació, amb inversions com la de Stadler o la de Volkswagen a Sagunt".

"Eixos indicadors són els que afecten de veres en el dia a dia de molts valencians i valencianes, i són on ens hem de centrar", ha continuat.