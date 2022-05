Ucraïna.- L'OCDE lloa el sistema educatiu ucraïnés per la seua ràpida resposta a la invasió

"Tots els assoliments que s'han aconseguit a Ucraïna malgrat la situació són dignes de lloança", ha manifestat en la inauguració de la Cimera Internacional sobre la Professió Docent (ISTP), que se celebra aquest dijous i divendres en el Palau de les Arts de València i ha comptat amb l'assistència de la ministra d'Educació, Pilar Alegria.

A més de la capacitat del sistema educatiu ucraïnés, el representant de l'OCDE ha posat en valor la "gran generositat i humanitat" dels països europeus per la seua ràpida resposta humanitària, especialment Espanya per acollir a milers de refugiats.

Ha animat a mantindre aquests esforços perquè la invasió continua i "el món s'ha vist colpejat per la guerra il·legal provocada contra Ucraïna", un conflicte en el qual ha lamentat que "milions de xiquets s'han vist greument impactats". Però sobretot, ha recordat, és "una crisi humanitària amb milions de refugiats".

Durant la seua intervenció, en general, el mandatari de l'OCDE ha posat en valor el paper de l'educació en el món per a "evitar la bipolarització de la societat" i que les noves generacions sàpien distingir entre "la veritat i l'opinió". També ha cridat a reforçar el sistema en les zones que més ho necessiten perquè els ciutadans d'aquests països puguen "aconseguir millors vides".

ALEGRIA: L'EDUCACIÓ NO POT QUEDAR AL MARGE

Per la seua banda, la ministra Alegria ha assenyalat en el seu discurs d'obertura que "en 2022 s'ha fet més evident que mai que l'educació no pot quedar al marge dels grans desafiaments: les guerres i massius corrents de desplaçats que generen desigualtat, l'auge dels populismes extremistes, les pandèmies, l'emergència climàtica..." "Tot convida a reconstruir l'esperança per un futur millor", ha encoratjat.

I és que, com ha apuntat la presidenta de la fira, Susan Hopgood, "per a molts joves, el món és hostil" i l'educació ha d'ajudar-los a ser pessimistes contra la "desesperació i ignorància". El futur de les noves generacions "mai ha sigut tan important com ara", ha reivindicat, i ha oferit l'ajuda de la cimera al sistema educatiu ucraïnés.