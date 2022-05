El Col·legi de Metges de Castelló demana reforçar les guàrdies als centres de salut del medi rural

El Col·legi de Metges de Castelló (COMCAS) ha demanat dotar de recursos humans i econòmics a l'Atenció Primària per a pal·liar el procés de deteriorament de la qualitat assistencial. "Els problemes derivats de la falta de personal sanitari és un problema en els centres de salut urbans, però es multipliquen fins a l'infinit en els del medi rural i s'agreugen amb l'arribada del període estival durant el qual s'incrementa ostensiblement la població que es trasllada a xicotetes poblacions de l'interior o de la costa, d'ací la necessitat de reforçar els efectius que cobreixen eixes guàrdies", ha assenyalat.

La Vocalia d'Atenció Primària Rural del COMCAS és coneixedora dels problemes que l'"escassa" dotació d'efectius humans per a atendre les guàrdies de 24 hores generen en poblacions que comparteixen nucli urbà i costaner, "amb ciutadans que precisen d'assistència mèdica i que depenen d'un centre de salut en el qual només hi ha dos persones: metge i infermera que, en múltiples ocasions, acudeixen en solitari a atendre les urgències i han d'esperar al fet que arribe el company per a agilitzar les actuacions. Un d'aquests casos es va donar fa amb prou faenes una setmana a Xilxes".

Aquestes situacions -segons el Col·legi de Metges- es donen fora de la denominada temporada estival, però ja es comencen a detectar mesos abans, en la Pasqua o el pont de maig, "la qual cosa fa necessari que els responsables de la Conselleria de Sanitat preveuen aquestes situacions i més quan estem en portes de l'arribada d'una important població flotant que acudeix a descansar en aquestes destinacions després de dos anys marcats per les restriccions pandèmiques".

Des del Col·legi de Metges de Castelló han reiterat la necessitat d'adoptar mesures que permeten afrontar amb garanties aquesta considerable demanda assistencial que és "inassumible per un únic metge de família i que en ocasions genera llista d'espera d'una setmana". Unes llistes d'espera -ha dit- que es donen durant l'estiu, però que enguany en municipis del litoral castellonenc s'han avançat un mes, tal com s'ha traslladat als responsables del Departament de Salut, que espera tinguen en compte l'alerta i "donen una ràpida solució al problema".

Com a representants dels més de 2.800 col·legiats, des del Col·legi de Metges de Castelló, reclamen, des de fa anys, que es potencie, reforce i cuide l'Atenció Primària, "que és la porta d'accés al sistema públic de salut".