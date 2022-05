El professorat associat de l'UJI guanya les eleccions al Claustre en la categoria de professorat no permanent

La candidatura 'Professorat Precari al Claustre' promoguda per la Plataforma de Professorat Associat de la UJI ha sigut la més votada en la categoria de professorat no permanent de la Universitat Jaume I en les eleccions celebrades aquest dimecres.

Segons ha explicat aquesta plataforma en un comunicat, era la primera vegada que el professorat associat presentava una candidatura conjunta a les eleccions dels òrgans de govern de la Universitat castellonenca. "Volia focalitzar la seua precarietat laboral i denunciar la inacció tant dels dirigents de la UJI, com dels governants de la Conselleria d'Universitats", ha afegit.

Per a la categoria de "professorat no doctor o sense vinculació permanent", en la qual s'inclouen els professionals associats, hi havia en joc quinze representants al Claustre. Els sis candidats presentats per Professorat Precari al Claustre han sigut els més votats, aconseguint més de 200 vots cadascun.

Així mateix, la següent candidatura més votada ha sigut la de MÉS UJI, amb quatre membres que també han sigut electes. Finalment, els claustrals que restaven per cobrir seran de la candidatura oficialista promoguda per la rectora Eva Alcón, Candidatura per l'UJI, "que ha vist com dels seus quinze candidats només cinc obtenen representació, amb prop d'un centenar de vots cadascun", segons la plataforma.

Aquest resultat posa de manifest -ha afegit el col·lectiu- el "descontentament" amb les línies de gestió dels dirigents de la UJI, tant del professorat com dels investigadors temporals, i especialment del professorat associat. "Aquest col·lectiu ha vist com la seua tasca docent no és reconeguda, se sent discriminat i menyspreat en els últims anys sense que ningú present i execute propostes reals que milloren la seua situació laboral", ha apuntat.

MÉS DE 500 PROFESSIONALS

És per aquesta raó que -segons ha explicat- acudirà al Claustre amb la motivació d'ajudar a construir una millor universitat pública que cuide dels seus docents. De fet, ha destacat que a l'UJI hi ha més de 500 professionals que comparteixen el seu treball principal amb la docència a l'UJI i açò suposa un 40 per cent del cos docent

Les reivindicacions que duu a terme el col·lectiu de professorat associat a l'UJI, "de les quals la rectora Eva Alcón és coneixedora des de fa anys", es resumeixen en 'A igual treball, iguals drets'. Aprofitant aquesta campanya electoral se li va fer entrega en mà de les diferents propostes de millora de la situació del col·lectiu, algunes d'elles competències de la pròpia universitat i unes altres a proposar la Conselleria d'Universitats.

Entre les més importants, resoldre d'arrel la "discriminació retributiva", doncs, segons la plataforma, cobra menys de 6 euros/hora per treball efectiu realitzat, malgrat comptar amb les mateixes obligacions docents que el professorat permanent; estabilitat laboral "davant el frau de llei de concatenar contractes temporals sense drets"; i la dignificació de la figura docent del professorat associat en les decisions que es prenguen que afecte a la seua situació.

Des de la Plataforma del Professorat Associat creuen que aquest resultat és un "toc d'atenció" a l'actual política del Rectorat respecte als seus docents més nombrosos i confien que s'òbriga una nova etapa "en la qual per fi es pose en l'agenda la cerca de solucions reals per a millorar la situació d'aquest col·lectiu".

El col·lectiu espera que les decisions del nou Claustre i Consell de Govern vagen més enllà de "escudar-se a reclamar un nou conveni a la Conselleria d'Universitats, perquè aquest no contempla la majoria de les reivindicacions històriques del professorat universitari associat, a més de que eixa sol·licitud hauria d'anar acompanyada de la petició de retroactivitat i compensació de sous, que han deixat de pagar-se des de 2019 quan hauria d'haver entrat en vigor".