Mónica García asegura que Ayuso practica "bullying político" y la presidenta contesta: "A la política se viene llorada de casa"

La sesión de control al Gobierno autonómico de este jueves en la Asamblea de Madrid ha sido, en parte, un segundo capítulo de preguntas de semanas pasadas. La portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, ha intervenido en el pleno para preguntarle a la presidenta Isabel Díaz Ayuso qué valoración tiene del modo en el que responde a las portavoces cuando les responde en la Cámara de Vallecas.

García ha enumerado una serie de calificativos que la líder del Ejecutivo ha utilizado en sesiones pasadas para referirse a ella, su grupo u otros de la oposición. "Bolivarianos, okupas, pistolas...", ha comenzado diciendo la portavoz de Más Madrid, para aseverar a continuación que utilizando estos adjetivos Díaz Ayuso hace "bullying político" a sus adversarios.

La líder de la oposición se ha detenido, especialmente molesta, en la referencia que le hizo la presidenta regional el pasado jueves. "Me dijo que venía a hacer terapia aquí porque mi familia no me soportaba", ha señalado García, para agregar: "No le voy a consentir que utilice la salud mental como arma arrojadiza, ni estigmatice a la gente que va a terapia".

"A la política se viene llorada de casa", ha contestado la presidenta madrileña, en un primer turno de palabra escueta y, en el segundo, abundando más en esta línea y llegando a sugerir, incluso, que García dé un paso al lado si no está de acuerdo con el tono que practica en el foro parlamentario. "Si no soporta la presión que sea sustituida por otro compañero que pueda estar a la altura. Representar a los ciudadanos requiere humanidad, madurez y equilibrio. Hay que ser adulto para venir a trabajar a este pleno", ha lanzado Díaz Ayuso.

"Veo que es usted incorruptible en su falta de educación, no así en su gestión", ha respondido, con sorna, Mónica García, que, a modo de ultimátum, ha apelado a la presidenta a que deje de "insultar, de faltar el respeto y boicotear" a ella misma, a la salud mental y a los sanitarios, aludiendo a las declaraciones que hizo Díaz Ayuso hace unos meses y que los sindicatos llevaron a los tribunales, un proceso que sigue abierto.

A la política se viene llorado de casa. pic.twitter.com/gluJMEaKr4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 12, 2022

El debate parlamentario ha tenido rápidamente su 'segundo round' en las redes sociales. Poco después de las 10.30 horas, la presidenta de la Comunidad ha colgado el vídeo de su intervención en Twitter con la frase "a la política se viene llorado de casa". De nuevo, Mónica García no ha tardado en contestar: "En política he llorado mucho, claro, y espero no perder la sensibilidad y la humanidad nunca. Quien la pierda no debería estar en política".