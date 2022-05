La modificación de la ley para permitir, de nuevo, que el aborto sea libre y gratuito para las mujeres a partir de los 16 años sin necesidad de permiso paterno, ha suscitado, como siempre ocurre con este tipo de normas, un gran debate.

La nueva propuesta de ley del Ministerio de Igualdad incluye en su borrador, además, la posibilidad de que las mujeres puedan coger una baja de tres días cuando tengan periodos menstruales dolorosos, la eliminación del IVA en los productos de higiene femenina o la gratuidad de los tratamientos anticonceptivos.

Este jueves, El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de la nueva ley impulsada por Irene Montero. Ana Terradillos se ha mostrado contundente: "Tengo muchos 'peros' con esta ley, sobre todo por el tema de la edad, aunque la cosa es sencilla: "Si yo no puedo obligar a nadie a interrumpir su embarazo, ¿por qué alguien puede obligarme a mí a tener un hijo no deseado?".

Para obtener dos puntos de vista completamente diferentes, el matinal ha contado con la colaboración de Ángeles López, miembro de la Asociación Clara Campoamor, quien se ha mostrado completamente a favor de la nueva ley; y con Alicia Latorre, presidenta de Provida, quien está en contra del derecho que el ministerio quiere reconocer.

López ha señalado que, en nuestro país, ya estuvo reconocido el derecho al aborto sin permiso paterno para las mujeres a partir de los 16 años, algo que se modificó cuando Alberto Ruiz-Gallardón ocupó el Ministerio de Justicia, exigiendo el permiso de los padres cuando las mujeres fueran menores de edad. De la misma manera, la portavoz ha recordado que la Ley del paciente permite a las personas a partir de 16 años decidir si se someten a un tratamiento agresivo como, por ejemplo, para combatir un cáncer.

"¿Por qué tenemos que cuestionar el aborto, porque es un derecho de las mujeres?", ha destacado Ángeles López que, además, ha agregado que en España apenas existen ayudas a la maternidad y, sin embargo, se nos urge tener hijos: "No tiene sentido".

Por su parte, Latorre ha comenzado llamando "inhumanas" a las mujeres que deciden abortar y ha resaltado que el aborto tiene consecuencias físicas y psicológicas en las mujeres que deciden interrumpir su embarazo: "Parece que si abortas se solucionan todos los problemas". De igual modo, la presidenta de Provida ha sentenciado: "Llaman 'acoso' a 'dar información' a las mujeres".

Al terminar las conexiones, Verónica Fumanal ha tomado la palabra: "No me va a llamar inhumana por defender que una mujer no quiera ser madre". Además, la periodista ha exigido "respeto para las que quieren abortar, para las que quieren tener hijos y para las que no quieren ser madres". Fumanal también ha comentado que "hay que tener en cuenta lo que supone para una chica ir al instituto embarazada".