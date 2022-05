À Punt, mitjà oficial de Socialmed 2022 Festival de Drets Humans del Mediterrani

Per al director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, "els elements que defineixen el festival Socialmed coincideixen amb els valors que defèn À Punt Mèdia: els drets humans i la igualtat social expressats mitjançant la creació artística i especialment el cinema".

'Sin Agua no hay vida' és el lema d'aquesta edició dedicada a l'aigua com a exemple "més dramàtic del canvi climàtic i font de conflictes socials i polítics", segons ha informat la cadena en un comunicat.

La programació del festival inclou quatre seccions: Med VLC, dedicada a les produccions valencianes de tipus social; Med Futur, centrada en produccions audiovisuals en centres educatius; Med Ficció, on es projecten les millors pel·lícules recents de temàtica social procedents de tot el món i Med Docs, secció a concurs de documentals mediterranis.

Samuel Sebastián, director del Festival, ha destacat que el compromís d'À Punt com a mitjà oficial de Socialmed és "fonamental per a consolidar el creixement del festival per tota la Comunitat Valenciana. Gràcies a aquest acord, tindran visibilitat no només les activitats que fem a la ciutat de València sinó també les que desenvolupem en altres seus com Alacant, Elx, Picassent o Borriana".

"Cap canal de comunicació millor que À Punt, que a més, sempre ha mostrat una gran sensibilitat amb els temes socials i relacionats amb els drets humans", ha conclòs Sebastián.

Dins de les activitats complementàries previstes, el dimarts 24 de maig, es presentarà el projecte de l'associació Alana i l'Universitat Politècnica de València, 'Memorias y autorretratos de superación sobre animación y violencia de género' en el Saló d'actes del Grau de Dibuix de la UPV.

L'entrega de premis tindrà lloc en la Beneficència, el dijous 26 de maig a les 19.00 hores. Enguany, com a novetat s'atorgaran els premis Ulyses i Mercouri en honor a l'actriu grega Melina Mercouri.

El premi Ulyses recau en l'Associació Aurora Grupo de suport per a la gestió humanitària i el Premi Mercouri es concedeix a l'escriptora afganesa Nadia Ghulam, activista per la pau i els drets humans i a la directora franca palestina, Hiam Abbass, coneguda per participar en grans produccions europees i de Hollywood com 'Blade Runner 2049', de Denis Villeneuve.