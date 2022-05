A més, a primera hora seran probables estrats baixos i boires Als litorals de Castelló i València, que se n'aniran dissipant al matí.

Hi haurà vent fluix de component est reforçat en el litoral d'Alacant. Per la seua banda, les temperatures mínimes no patiran canvis mentre que les màximes aniran en lleuger descens. Així, Alacant registrarà una mínima de 15ºC i una màxima de 26ºC; Castelló, de 13 i 23; i València, de 15 i 22ºC.