El Govern no descarta enviar instrucciones a los centros educativos sobre la sentencia del 25% de castellano para "protegerlos"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado que es "muy probable" que envíe instrucciones a los centros educativos sobre la sentencia del 25% de castellano si esta es la mejor manera de "proteger" a las escuelas.

En declaraciones a TV3, ha explicado que disponen de 15 días para enviar las instrucciones y que ahora lo que se está haciendo es estudiar la "mejor fórmula" que garantice esta protección, pero también el incremento del uso del catalán. Y es que ha asegurado que lo más importante es "evitar" que el TSJC se dirija directamente en los centros. "Haré lo que haga falta para proteger a las direcciones", ha dicho.

Además, no contempla un escenario en que los partidos que defienden la escuela catalana, incluido Junts, no se sumen a la reforma de la ley de política lingüística.

Cambray ha concretado que en esta fórmula que se está estudiando en cuanto a las instrucciones, se verá reflejada la voluntad de "incrementar" el uso del catalán.

Educación está preparando el recurso a la interlocutoria de ejecución del TSJC de la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Una decisión que el conseller ha vuelto a calificar de "aberración pedagógica". En todo caso, ha reconocido que el recurso no para el plazo de ejecución forzosa y ha añadido que el redactado de la interlocutoria está claro.

Por todo ello, ha dicho que el Departamento trabaja para garantizar la máxima protección en las direcciones y los centros educativos. En un primer momento, se está reuniendo con varias partes implicadas –este jueves lo hace con los directores y el viernes con la plataforma SomEscola- y se trabajará para "sacar el foco" de los centros.

En paralelo, ha recordado que se ha impulsado la elaboración de un decreto que reafirme el modelo de escuela catalana y dé "protección jurídica" a los maestros. Este decreto establecerá que se tiene que tener en cuenta la realidad lingüística de los centros pero también las nuevas metodologías de aprendizaje.

En segundo lugar, ha apuntado a la reforma de la ley de política lingüística, que ha considerado "muy relevante" porque puede ser una herramienta para proteger también el modelo de escuela catalana.

El conseller ha reivindicado que "la parálisis no sirve de nada" y ha asegurado que no entendería que no se exploren todas las vías. "Si tenemos una herramienta que hace una modificación legislativa que nos reafirma el modelo de escuela catalana, no podría entender que no se saliera adelante", ha declarado. Al ser preguntado si se saldría adelante sin Junts, ha respondido que será una decisión de los diferentes grupos parlamentarios.