El falso discurso sobre la “frialdad y la hipocresía de los intelectuales progresistas” de Macron que se hace viral en WhatsApp

Tras la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas del pasado 24 de abril, han empezado a circular desinformaciones que le atribuyen palabras que en ningún momento ha dicho en contra de “la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas”. Habéis preguntado a través del servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

El texto, en realidad, se mueve desde hace años relacionado con el expresidente francés Nicolas Sarkozy y no tiene nada que ver con el actual presidente ni con las elecciones de 2022. El origen del discurso proviene de un acto de campaña de Nicolas Sarkozy en 2007.

El texto que circula por las redes sociales expone al comienzo lo siguiente: "Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. De esos que el pensamiento único es el del que todo lo sabe, y que condena la política mientras la practica".

Texto bulo Macron MALDITA.ES

Un texto que continua con lo siguiente: "Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para la cultura: Desde 1968 no se podía hablar de moral”, seguido de un alegato contra las políticas de izquierda.

De Macron 2022 a Sarkozy 2007

Tras un rastreo, el origen de dicho discurso a través de la búsqueda del texto original en francés en diversos buscadores. La versión en español surge de una columna de opinión del año 2019 publicada en el periódico El Mundo.

En ella se hacía un resumen del discurso de Nicolas Sarkozy durante su campaña electoral en las elecciones francesas de 2007. Como se puede comprobar, es el mismo texto.

Su origen se remonta a un acto de campaña del entonces candidato al Elíseo el 29 de abril de 2007 en el barrio de Bercy (Paris). El contenido del mismo, fue expuesto por Sarkozy 7 días antes de las elecciones presidenciales de 2007, de las que resultó ganador con un 53 % de los votos.

Un bulo contra el presidente

Aunque el texto no es una transcripción exacta del discurso de Sarkozy, sí que se incluyen algunas afirmaciones que el expresidente francés pronunció ese día, como las que hacen referencia a la brecha entre la juventud y las fuerzas del orden o aquellas relacionadas con los políticos de izquierdas y la periferia.

En definitiva, el discurso atribuido a Emmanuel Macron contra la “hipocresía de los intelectuales progresistas” que se está compartiendo a través de redes sociales y WhatsApp no está relacionado con el actual presidente francés. El bulo ha surgido en el contexto posterior a las elecciones presidenciales francesas de 2022, en las que resultó vencedor.