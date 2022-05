Piqué responde sobre por qué no se han casado aún él y Shakira

Más de uno se habrá enterado por el titular de la noticia de que Shakira y Gerard Piqué no están casados. Pero así es. A pesar de que llevan juntos algo más de once años -hicieron oficial su relación el 29 de marzo de 2011- y de que tienen dos hijos en común, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, la pareja no está casada. Y ha sido el futbolista quien ha explicado el porqué.

Sobre todo, porque la cantante colombiana de 45 años (el defensa del FC Barcelona tiene justo 10 años menos, dado que nació el mismo día, el 2 de febrero, pero una década después) sí que se refiere a Gerard como su "esposo". Y sin embargo jamás han pasado por el altar: ni en una ceremonia íntima y privada ni en una gran celebración.

Ya en otras entrevistas anteriores, la autora de éxitos como Ojos así o Whenever, Wherever ha detallado sus motivos para no haber dado nunca ese paso, partiendo de la base de que se siente muy cómoda con el título de "novia" y no con el de mujer o esposa y siguiendo con que, de esta manera, hace que Piqué esté alerta en la relación, pendiente de que puede perderla en cualquier momento si se equivoca.

Esta idea de que la vea como un "fruto prohibido" es a lo que ha respondido el central catalán durante una entrevista que ha mantenido con el exjugador Gary Neville. Para empezar, ha explicado que no, que Shakira no ha cambiado de opinión: "Te lo diría si hubiese sido así, no tendría ningún problema, pero no es el caso".

"Sí, es su mentalidad", ha continuado Piqué, quien ha recordado que a pesar de ello tienen dos hijos "de nueve y de siete". Es decir, que el amor está más que consolidado en la casa de los Piqué Mebarak. Pero antes de acabar, faltaba una última pregunta: ¿Le ha pedido alguna vez matrimonio? Y la respuesta es sencilla: no.

"A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja. No, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados", ha explicado Piqué.