Lolita Flores desvela el motivo de su ruptura con Pablo Durán

Lolita Flores viajó junto a Jesús Calleja a Madeira en la última entrega de Planeta Calleja, que se pudo ver este miércoles 11 de mayo en Cuatro. Como es habitual en el formato, se repasó la vida de la invitada. Esta se casó en dos ocasiones: el primero fue el padre de Elena Furiase, Guillermo Furiase, en 1983, aunque se separaron 12 años después.

"Era guapísimo, era modelo de pasarela. Yo lo conocí aquí en Madrid. Luego me fui a América a trabajar, él se fue a Argentina a ver a su familia, yo fui a buscarlo, me lo traje a España y me casé", recordó, con cariño. Sin embargo, poco después de la muerte de Lola Flores, su madre, decidió separarse de él.

Ante la sorpresa de Calleja, Flores reconoció que era una persona muy radical y que la ruptura vino derivada de problemas como las deudas, que obstaculizaban la convivencia. En la actualidad, en cambio, tienen una buena relación. "Nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Sobre todo, hablamos mucho por nuestros hijos", aseveró.

Según contó, tras la ruptura estuvo unos 10 años sin tener una relación sentimental estable. Esto terminó cuando conoció a Pablo Duran, actor cubano con quien se casó en mayo de 2010. La cantante desveló que su primer encuentro con Duran tuvo lugar al hacer la obra de teatro Ana en el trópico.

En el reparto, al igual que ella, estaba el actor cubano, que vivía en Los Ángeles en ese momento. Aseguró Flores que fue amor a primera vista y que se alargó durante 10 años.

En 2009, un año antes de casarse, la artista fue diagnosticada con un cáncer y, durante esa época, Pablo fue su mayor apoyo. Mientras tuve cáncer, Pablo se portó conmigo maravillosamente, pero hubo terceras personas", confesó.

Lejos de lo que pudiera interpretarse a priori, Lolita dijo que no se refería a infidelidades. "No me fue infiel, pero terceras personas pueden destruir una pareja. Tras sufrir el cáncer de útero, le cogí mucho miedo a hacer el amor. Él no supo quitarme ese miedo, y sé que hubo satélites a mi alrededor", relató, sin contestarle a Jesús Calleja sobre si eran infidelidades esos satélites.

Tras dejar claro que no había vuelto a tener relación con él, contó que estaba abierta al amor, pero que no se conformaría con cualquier cosa: "me apetece, pero no necesito un amor apasionado que ande todo alborotado por volver. Necesito un compañero de vida para la recta final", concluyó.