Las condiciones de Anabel en 'First dates': "No cenaría con un Mosso d'Esquadra, un Policía o un Guardia Civil"

Anabel dejó sin palabras a Lidia Torrent este miércoles con las condiciones que puso para que no le espantara su cita en First dates y se marchara del local de Cuatro.

"No me gustaría cenar con un Mozo de Esquadra, un Policía o un Guardia Civil. Y hombres con camisa, tampoco. No me gustan y mi personalidad no encajaría con una persona así", afirmó la tarraconense.

Y añadió: "Cuando veo a un hombre me tiene que apetecer besarlo, sino me apetece, nada. Para mí es más importante un beso que un polvo, así de claro lo digo".

Su cita fue Luis, que llegó vestido con un elemento que tampoco le gustaba a Anabel: "No soporto los jerseys de punto", afirmó. Pero la camarera se había percatado que el vestido de Anabel era de ese tejido.

"Me lo he comprado para venir aquí y no me lo voy a poner más", reconoció la comensal antes de pasar a cenar con el barcelonés a la mesa del local.

Durante la cena, Luis quiso bajar un poco la tensión bromeando sobre sus lesiones: "Me dedicaba deportes de riesgo porque tenía una lesión cervical, pero ahora juego a la petanca”, comentó Luis.

Pese a que ambos intuían el final de la velada, Anabel lo dejó claro: "No quiero una segunda cita con Luis porque "no somos del mismo rollo". El barcelonés, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: No hemos tenido feeling".