El Govern pedirá al COE que valore una candidatura solo de Cataluña para los Juegos de Invierno si no hay acuerdo con Aragón

El Govern pedirá al Comité Olímpico Español (COE) que valore una candidatura de Cataluña en solitario para los Juegos de Invierno si finalmente no hay acuerdo con Aragón. Así lo han afirmado este miércoles fuentes del ejecutivo catalán, que sin embargo, han remarcado que todavía no se está en este escenario y que quedan días hasta el 20 de mayo, el plazo fijado por el COE para un pacto sobre el reparto de las pruebas.

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha pedido "valentía" al Govern para mantener la candidatura aunque Aragón se descuelgue y ha reclamado al COE que la acepte.

"Pido a la Generalitat y al COE que, si Aragón no valida el acuerdo al que llegamos, tiremos adelante una candidatura para 2030 solo de Cataluña, por capacidad, porque hay voluntad y, sobre todo, porque no tenemos ninguna garantía de que el Comité Olímpico Internacional no designe dos sedes (2030 y 2034)", ha aseverado el presidente del ente federativo catalán, David Samper.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha dicho que la candidatura debe ser conjunta o no se presentará.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a exigir "sensatez" para tratar de llegar a un acuerdo con Cataluña en igualdad de condiciones.

“Lo que hay que intentar es bajar la pelota al suelo, tratar de debatir con sensatez y cuanta más sensatez se le imprima, mejor”, ha subrayado en declaraciones a los medios en Zaragoza antes de reunirse con las organizaciones de regantes aragonesas para analizar el Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027.

El presidente de Aragón ha asegurado que desde su Ejecutivo no van a parar de trabajar "para tratar de conseguirlo en pie de igualdad” y ha subrayado su disposición a suscribir un acuerdo “siempre en pie de igualdad en cuanto a calidad y cantidad de las pruebas”.

Asimismo, ha subrayado que su interlocución con el Gobierno en este asunto “a todos los niveles” es “permanente, continuada y discreta”.