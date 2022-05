Campillo niega "ningún tipo de irregularidad en la gestión de personal" de la OAM Parques y Jardines

Así ha respondido al Comité de Empresa después de que éste haya denunciado "las graves irregularidades en la gestión de personal de esta entidad pública y su repercusión en la prestación del servicio público, en concreto en el estado de las condiciones de los parques y jardines de la ciudad".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Campillo ha subrayado que la gestión de personal "se está realizando de manera correcta y acorde a la ley".

Además, ha pedido al Comité de Empresa "lealtad y un poco de calma" para no "entorpecer" la negociación del nuevo convenio colectivo "con graves acusaciones que no tienen nada que ver con la realidad".

Campillo ha reconocido que estas negociaciones "están costando" pero ha señalado que es un proceso que se arrastra desde "gace muchos años", antes de que él accediera al cargo, con prórrgas del anterior convenio. No obstante, ha expresado la "voluntad" de acordar y ha remarcado los "esfuerzos" que la direccióm esyá realizando, con una nueva reunión de negociación este jueves.

"Asimismo, ha añadido que evidentemente se publicará en tiempo y forma y se negociará como no puede ser de otra forma las plazas de estabilización del organismo y en breve convocaremos a las secciomes sindicales para acordar y negociar esta fase de consolidación", ha apuntado, antes de defender que la actual administración "ha implementado una reivindicación histórica de los trabajadores como era el reconocimiento del plus de peligrosidad, que ningún gobernante había hecho y que ha supuesto in incremento en nómina muy importante para toda la plantilla".