Rubén Sánchez Montesinos es uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes que más juego está dando en los programas de Mediaset. La pareja de Enrique del Pozo fue el primer expulsado, pero aguanta en el programa en Playa Parásito. Y su defensor, su novio, no estaría dejándole en buen lugar, según Fernando, la expareja de Rubén.

"Yo creo que Rubén está locamente enamorado de Enrique del Pozo. Él... ya no lo sé", ha comenzado diciendo Fernando en Sálvame, que mantuvo una relación de 3 años con Rubén tras conocerse en el mundo del culturismo hace ya 15 años. "Todo culturista tiene un punto de exhibicionismo y Rubén lo tiene, pero es una persona trabajadora y constante".

"No está dando la imagen real de Rubén y le está dejando mal. Rubén ha tenido una infancia muy dura, pero creo que lo que dijo Enrique no es verdad, no creo que haya sufrido lo que él dijo. A mí nunca me lo contó. Él me contó intimidades, y yo a él, pero eso nunca", ha contado Fernando en referencia a lágrimas de Del Pozo al decir que Rubén había sufrido abusos de pequeño.

"Yo estuve completamente feliz con él. Yo me considero muy sexual, y él lo es mucho más. Él es una persona muy sacrificada y sabe que hay algunos momentos que no le graban, y cuando se enfadó con los cámaras es porque en ese momento no comprendió que él no pudiera tener un momento de relajación", ha asegurado.