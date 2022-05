Oltra, després de les paraules de Bravo: "No tinc res a afegir al que han dit els meus companys"

Així ha valorat, després de l'executiva de la coalició, l'afirmació de Bravo que es plantejaria dimitir si estiguera en la situació d'Oltra per la decisió d'un jutjat de demanar la imputació de la també consellera de Polítiques Inclusives pel suposat encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

"Jo, com a coportaveu de Compromís, no tinc res a afegir al que han dit els meus companys", ha subratllat Oltra, per a resoldre que "com a vicepresidenta" no comenta "opinions personals".