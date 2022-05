Elia Barceló advoca per la literatura de fantasia a les aules per a "tindre una població amb imaginació"

"Si els matem la fantasia, quan arriben a adults no tindran la creativitat que se'ls exigeix en els treballs. És important que la fantasia siga lectura", ha defès.

Barceló és una escriptora prolífica que ha aconseguit fer de l'escriptura la seua professió i dedicar-se plenament a imaginar misteris i enigmes, que és el gènere que més li agrada, segons ha destacat la Generalitat en un comunicat.

És autora d'una trentena de novel·les de ciència ficció, negra i juvenil. Entre els títols més coneguts figuren 'El color del silencio' (2017), 'El eco de la piel' (2019), 'Muerte en Santa Rita' (2022) y 'La noche de plata' (2020). Amb 'El efecto Frankenstein' va aconseguir el Premi Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020.

En la trobada de la Biblioteca Valenciana, ha assegurat que és capaç d'escriure mentre viatja en un tren o en un avió perquè "no té grans dificultats per a ficar-se en la seua pròpia bambolla i en la seua trama".

L'autora ha manifestat la seua preferència per crear escenaris ficticis, encara que introdueix aspectes de ciutats o llocs en els quals ha estat i dels quals destaca la llum o l'olor perquè amb açò aconsegueix "el punt de realitat necessari de la història".

Elia Barceló ha afirmat que ara es llig molta novel·la negra perquè són textos "plens de secrets, de misteris, que et donen la possibilitat de participar en la resolució del cas, t'ensenyen llocs en els quals mai hagueres visitat per por i tenen l'avantatge que la trama es resol amb justícia, que és una cosa que en la vida normal no sempre ocorre".

Sobre la presència de dones investigadores que poblen eixes novel·les, ha indicat que "les dones tenen bones qualitats per a ser detectius perquè treballen de forma seriosa, però sense obsessionar-se, la qual cosa els permet separar la vida laboral de la personal".