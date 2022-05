No hay día en la que Pipi Estrada no genere polémicas desde que ha regresado a Sálvame. Pero Terelu Campos no quiere seguirle el juego mucho más, y quiere dejar las cosas claras al que fuera su pareja durante más de dos años.

"Tras la ruptura, a mí se me paraba hasta por la calle, con gente preguntándome por qué no ejercía ninguna acción legal contra Pipi", ha recordado Terelu. "Cuando rompimos, en el garaje de mi casa, sus palabras fueron: 'Voy a ganar mucho dinero contigo'. Me sentí amenazada desde ese momento".

Pipi Estrada afirmó que, de la deuda que tiene con Terelu, ya había pagado 25.000 euros, pero Terelu lo ha desmentido tajantemente. "A mí no me ha pagado más de 10.000 euros. Cuando él dice que no paga porque no le sale de ahí, no se está riendo de mí, sino del juez que le ha condenado".

Pipi Estrada manda un audio en directo al programa

Durante el programa, Jorge Javier Vázquez ha compartido un audio que ha enviado Pipi Estrada en directo para hablar con Terelu. "No entiendo cómo esto ha podido desembocar en lo que está desembocando. Yo aparecí en Sálvame tantos años después porque era el aniversario y un pequeño homenaje", ha explicado Pipi en una nota de voz.

"Ellos ya sabes cómo son. Fue un 'polideluxe' de patio de colegio. Conté anécdotas, pero con sentido del humor", se ha excusado Pipi ante la mirada asombrada de Terelu.

"Me parece muy bien que hables. Habla y saca dinero con esto. Yo cometí el error que cometí. ¿Me quieres quitar el dinero? Vale, pero no creo que sea tan grave como para eso. Te juro por Dios que no tengo ningún tipo de animadversión contra ti".

Terelu Campos, alucinada. MEDIASET

"Algún día contaré lo que me dijo su mujer casi al principio de nuestra relación. Me impactó mucho y no lo he olvidado. Me dijo algo que, al principio, pensé que era despecho. Pero en seguida me di cuenta de que me hablaba con la verdad".