Lydia Lozano lleva toda la vida como una de las periodistas más conocidas del mundo del corazón, y ha tenido que vérselas con muchos famosos y famosas a lo largo de su carrera profesional. Pero lo que nadie esperaba era que se llevara mal con Carmen Lomana.

A raíz de estar hablando sobre Nacho Palau y su paso por Supervivientes, Lydia ha recordado una pelea que tuvo con Carmen Lomana tras ese enfrentamiento en el Deluxe hacer ya más de un año. "A Carmen Lomana yo no le pienso contestar en mi vida".

"Yo no voy a contestar en mi vida a esta señora. Por Miguel Bosé tuve con ella una de las broncas más grandes que he tenido en mi vida telefónicamente. Me pegó cuatro gritos... Esa que veis aquí... Me acuerdo que estaba yo preparando la cena y se me estaba cayendo el aceite y no lo notaba de los gritos que me estaba dando", ha recordado la periodista.

"Luego me decía: 'no me chilles'. Me vino a decir que yo no conocía de nada a Miguel Bosé". Lydia ha estado a punto de seguir alargando la historia pero entre María Patiño y Jorge Javier Vázquez le han cortado una historia que, hasta este momento, era totalmente inédita.