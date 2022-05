El Parc de Desembocadura de València tindrà una superfície de 25 hectàrees i les obres començaran a Natzaret

Així ho ha avançat l'alcalde de València, Joan Ribó, en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

Es tracta d'una proposta "integral i complexa", ha declarat Ribó, que ha afegit que l'objectiu és finalitzar l'ajardinament del Túria que va començar fa 35 anys. "Quan acabem, serà el parc urbà més llarg d'Europa", ha advertit.

Ribó, qui ha recordat que el projecte no existiria sense el treball d'associacions de veïns, ha afirmat es contempla una superfície de 25 hectàrees, de les quals, 9,5 corresponen a la primera fase, la del barri de Natzaret. La inversió global ascendeix a 35 milions d'euros, 15 d'ells per als primers treballs.

Aquesta fase inicial, ha explicat, es pot desenvolupar perquè s'ha aconseguit un acord amb el Port de València per a millorar la relació ciutat-port. A aquest respecte, ha subratllat que aquest organisme ha cedit 9,5 hectàrees seues per al projecte que ara passen a ser de la ciutat; i ha decidit participar en la construcció del parc amb 13,7 milions.

Per la seua banda, Sandra Gómez ha desgranat que el projecte es divideix en quatre zones: la primera, amb 86.000 m2, al barri de Natzaret; la segona, Pont de Drassanes, amb 7.800 m2; la tercera, PAI del Grau, amb 112.000 m2; i la quarta, Oceanogràfic.

Per a desenvolupar-lo, cal comptar amb un equip multidisciplinari: arquitectes, especialistes en dissenys d'instal·lacions, en matèria hidràulica, en planificació d'obra, en matèria mediambiental i, també, com a novetat, amb un expert en enfocament de gènere.

En el jurat del concurs d'idees també s'ha incorporat a una experta que designarà el consistori en enfocament de gènere i, a més, personal de l'Ajuntament, de l'Autoritat Portuària, representants d'associacions de veïns, experts dels col·legis d'enginyers i d'arquitectes, i algun membre designat per la Conselleria de Territori.

Per a triar la proposta es valorarà que es complisca amb els criteris de qualitat arquitectònica i paisatgística; es resolga la relació amb l'entorn i el barri; i es promoguen valors pedagògics i ambientals, entre d'altres.

ELS TERMINIS

Quan s'òbriga el concurs d'idees, s'inicien dos fases: la primera, inscripció; i la segona, presentació de propostes. Una vegada presentades, el jurat seleccionara cinc equips i se'ls abonarà una compensació de 12.100 euros pels treballs realitzats i perquè servisca de base per a concursar en la fase final.

A més, hi haurà dos premis de 6.000 euros per als qui no arriben a ser finalistes però es meréixer aquest abonament pels servicis i el treball realitzat.

Les cinc propostes seleccionades s'exposaran perquè la ciutadania puga conéixer-les i fer observacions i, finalment, es decidirà el guanyador, al qual se li encarregarà el projecte i direcció de l'obra de les dos primeres fases per un import de 16 milions. Les obres tindran un termini de 24 mesos i la redacció del projecte de huit mesos des de la firma del contracte.

CABANYAL

D'altra banda, a Gómez se li ha preguntat pel Pla Especial Cabanyal, sobre el qual ha dit que estan intentant accelerar qualsevol modificació puntual que vaja a haver-se de fer per a, en la major brevetat, aprovar-se.

"Es parla per part de l'oposició que el Cabanyal està paralitzat, mentre que el nostre govern ha invertit en la recuperació del barri cinc vegades més que en els últims 24 anys quan va governar el PP", ha dit.

I ha afegit: "Aquest govern té clar el que farà al Cabanyal. Que formalment ens quede l'últim informe a nivell administratiu no significa que en huit anys haja estat parat el Cabanyal".