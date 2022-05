Junqueras aposta a València per construir "aliances flexibles per a aconseguir majories significatives"

Junqueras ha protagonitzat una conferència a la biblioteca de socials Gregori Maians de la Universitat de València (UV) on no ha volgut fer declaracions ni valorar la situació de Quim Torra, després de l'última condemna a 15 mesos d'inhabilitació en la segona causa per desobediència al no despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat de Catalunya quan era president.

"Podem construir majories sense coincidir en tot, sense que això supose una renúncia al teu pla últim", ha raonat, i ha assegurat que ERC "no és incompatible amb el projecte republicà del País Valencià". També ha assenyalat que comparteixen objectius amb partits valencians com el Corredor Mediterrani o la millora de la connexió ferroviària entre Alacant i València.

En general, ha advocat per "l'esperança contra la por", per a "buscar complicitats socials" i per a aliar-se amb el sector empresarial per a garantir els drets dels treballadors, ja que veu "millorable" la reforma laboral d'enguany. Ha plantejat a més que hi haja una autorització administrativa abans del tancament d'una gran empresa que haja rebut ajudes públiques.

Durant la seua intervenció de més d'una hora ha acceptat diverses preguntes dels estudiants, algunes d'elles crítiques amb la declaració d'independència de 2017 que ell ha rebatut, ha afirmat que la seua estada a la presó li ha servit per a "construir en discurs més fàcil d'entendre" i ha defès que és "perfectament compatible" ser independentista amb federalista a nivell europeu i internacionalista.

D'altra banda, l'ex-vicepresident català ha reiterat que ell solament parla "amb demòcrates consolidats", en ser preguntat per Rússia i els seus possibles vincles amb part de l'independentisme, ha assenyalat que els periodistes haurien de ser "els més interessats" que no hi haja espionatge, al temps que ha defès la necessitat de negociació amb el Govern ja siga en la taula de diàleg o en qualsevol àmbit. Ha animat a més els joves a ser capaços d'organitzar-se perquè "no estem en el pitjor moment de la història".